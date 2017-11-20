В двух районах Москвы завели уголовные дела после того, как жители переплатили за тепло 4 миллиона рублей

8 сентября 2017 г. Коммунальщики, злоупотребляя юридическими дырами, вынуждают москвичей переплачивать за отопление

Общедомовые приборы учета во многих домах не работают месяцами. Горожанам приходится платить за это время не по фактическому потреблению, а по завышенным нормативам. Ответственности за данный факт никто не несет.