В двух районах Москвы завели уголовные дела после того, как жители переплатили за тепло 4 миллиона рублей

Два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном разделе возбуждено по факту завышения тарифов на отопление для жителей районов Фили-Давыдково и Филевский парк, сообщает "Комсомольская правда"
со ссылкой на московскую прокуратуру. От незаконных действий пострадали жители более ста домов, подключенных к котельной завода имени Хруничева.
Прокурорская проверка показала, что котельная продавала тепло местным ГБУ "Жилищник" по утвержденной мэрией ставке, а коммунальщики завышали тариф для жителей на 700 рублей за гигакалорию. В "Жилищнике" это объяснили технической ошибкой. Жители массово потребовали перерасчета и начали получать компенсации. Однако суммы в одинаковых по метражу квартирах почему-то оказались разными. Некоторым жильцам "Жилищник" выставил ответные претензии - якобы у них остались старые долги, причем как раз на сумму перерасчета.
По данным прокуратуры, общая сумма незаконно завышенных платежей составила 4 миллиона рублей, но жители считают, что в ходе расследования размер хищений может оказаться выше. Муниципальный депутат района Фили-Давыдково Ольга Мостинская готовит заявление в прокуратуру и Следственный комитет о нарушениях со стороны управляющей компании, так как данные по теплу поступают в многофункциональные центры именно от УК.
Ранее эксперты Общероссийского народного фронта выяснили, что жильцам многих домов приходится переплачивать за тепло из-за подолгу неработающих общедомовых приборов учета. В этом случае перерасчет идет по договорным величинам, рассчитанным на очень холодный период. Выяснилось, что прямой ответственности за работу общедомовых приборов учета никто не несет, что является правовым коллапсом
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