Российская путешественница спасла китайца, скатившегося в Москву-реку по обледеневшей "собянинской" плитке

30 января 2016 г. Роспотребнадзор советует пострадавшим от гололеда идти в суд за компенсацией

Согласно ТК РФ, если человек поскользнулся и упал во время работы или по дороге на работу, то полученные повреждения могут считаться производственной травмой и можно рассчитывать на компенсацию.