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Российская путешественница спасла китайца, скатившегося в Москву-реку по обледеневшей "собянинской" плитке
29 ноября 2017 г. | Время публикации 19:15 | Последние изменения 19:36
Рубрики: Происшествия, Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Российская полярная путешественница Галя Моррелл во время пробежки на Воробьевых горах спасла китайского туриста, который поскользнулся на обледеневшей плитке и скатился по ней в Москву-реку. Как рассказала Моррелл на своей странице в Facebook, спастись самому у мужчины не было практически никаких шансов, поскольку "замечательная плитка" на Андреевской набережной уложена под углом в сторону воды.

"Его подружка бросилась ему на помощь, но и ее ноги поехали, и она только чудом - упав всем телом на плитку и затормозив, не упала в реку", - пишет автор публикации. Галя Моррелл шутливо подметила, что как раз на днях в Черногории прочитала лекции о том, что делать, когда ты провалился под морской лед, однако "здесь, на Андреевской набережной, было нечто гораздо более опасное - московская плитка".

"Московская плитка - это не арктический морской лед, она искусственно скользкая", - заявила путешественница. "Я сорвала с себя куртку, легла на обледеневшие плитки, зацепившись носками за гаревую дорожку, и бросила рукав китайскому юноше. Уцепившись за него, он смог забросить левую руку на набережную. Но стратегия не сработала. Под тяжестью китайского юноши я медленно поехала в сторону реки", - продолжила свой рассказ Моррелл.

По ее словам, она не оказалась в реке вместе с китайцем только благодаря тому, что успела крикнуть спутнице туриста: "Держи меня за ноги!" "[Она] бросилась на меня сзади, вцепилась в мои пятки и тем самым выиграла битву с плиткой. Это дало мне возможность подползти по Мишиной куртке к краю набережной и помочь юноше с шестой попытки закинуть левую ногу на пристань. Далее нужно было удержаться", - пишет путешественница.

Затем все три участника инцидента по сантиметру отползли задом на гаревую дорожку, "где упали друг на друга в изнеможении". "Пишу об этом по одной причине: то, что случилось с нами на Воробьевых горах сегодня утром, может случиться с каждым из вас завтра вечером", - подчеркнула Галя Моррелл.



Московская плитка стала одной из "визитных карточек" мэрии Сергея Собянина, но для горожан подобное увлечение столичных властей зачастую оборачивается неудобствами, а то и вовсе травмами. Так, в начале марта этого года был день, когда столица буквально превратилась в гигантский каток. Больницы были переполнены травмированными горожанами. Мундеп Гагаринского района Елена Русакова рассказывала, как на ледяной плитке повредила ногу и попала в травмотологическое отделение 1-й Градской больницы, где вместе с ней было еще "человек 200 с такими же повреждениями на льду". Адвокаты отмечали, что пострадавшие от падения на льду имеют полное право обращаться в суд, но сперва нужно собрать как можно больше доказательств того, что падение случилось на конкретном участке.
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