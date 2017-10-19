В Москве стартовала акция памяти жертв политических репрессий Рубрики: Общество

© РИА Новости / Михаил Воскресенский



"Эта акция памяти уже стала традиционной, она проходит уже в десятый раз. Мы придумали ее, потому что нам кажется важным придать Дню памяти жертв политических репрессий, установленному российским законом о реабилитации на 30 октября, человеческое измерение", - рассказала в беседе с



По расчетам организаторов, на акции в этом году ожидается примерно 2 тысячи человек, которые прочтут примерно от 2 тысяч до 2,5 тысячи имен.







Жемкова отметила, что акцию традиционно будет открывать уполномоченный по правам человека в России - Татьяна Москалькова. "Но я с большой радостью должна сказать, что все предыдущие уполномоченные, то есть и Владимир Петрович Лукин и Сергей Адамыч Ковалев, а также и глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Александрович Федотов - они будут все в начале акции и тоже будут читать имена", - рассказала собеседница агентства. Акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен", организованная Международным обществом "Мемориал", стартовала в 10 утра воскресенья возле Соловецкого камня, установленного на Лубянской площади. Участники мероприятия прочтут по одной или две биографии из более 40 тысяч расстрелянных москвичей."Эта акция памяти уже стала традиционной, она проходит уже в десятый раз. Мы придумали ее, потому что нам кажется важным придать Дню памяти жертв политических репрессий, установленному российским законом о реабилитации на 30 октября, человеческое измерение", - рассказала в беседе с "Интерфаксом" исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова.По расчетам организаторов, на акции в этом году ожидается примерно 2 тысячи человек, которые прочтут примерно от 2 тысяч до 2,5 тысячи имен.Жемкова отметила, что акцию традиционно будет открывать уполномоченный по правам человека в России - Татьяна Москалькова. "Но я с большой радостью должна сказать, что все предыдущие уполномоченные, то есть и Владимир Петрович Лукин и Сергей Адамыч Ковалев, а также и глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Александрович Федотов - они будут все в начале акции и тоже будут читать имена", - рассказала собеседница агентства.



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