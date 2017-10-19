МЧС предупредило москвичей о ливнях и сильном ветре в ближайшие три дня Рубрики: Погода

Гидрометцентр России



"Учитывая прогноз погоды 29 октября с продолжением до 31 октября, ожидается дождь с порывами ветра до 12-17 м/с, расчётное количество осадков составит до 30 мм", - заявили в ведомстве.



Также в МЧС предупредили о неблагоприятных ситуациях, связанных с грозой, ливнем, гололедицей, туманом, порывистым ветром, падением деревьев и рекламных конструкций. В предстоящие три дня в столичном регионе ожидается большое количество осадков, а также порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение московского управления МЧС."Учитывая прогноз погоды 29 октября с продолжением до 31 октября, ожидается дождь с порывами ветра до 12-17 м/с, расчётное количество осадков составит до 30 мм", - заявили в ведомстве.Также в МЧС предупредили о неблагоприятных ситуациях, связанных с грозой, ливнем, гололедицей, туманом, порывистым ветром, падением деревьев и рекламных конструкций.



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