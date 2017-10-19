В Москве полицейский ранил сослуживца и избил жену Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



"Между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт. В результате старший сержант полиции причинил колото-резаное ранение и телесные повреждения оппоненту, сержанту полиции, а также телесные повреждения своей жене", - рассказали в ведомстве.



Подозреваемый был оперативно задержан, а пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.



"По данному факту проводится проверка, по результатам которой старший сержант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное действующим законодательством. Ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе. Столичный полицейский в ходе бытового конфликта избил свою супругу, а также нанес колото-резаное ранение сослуживцу в районе Марьино на юго-западе города, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД."Между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт. В результате старший сержант полиции причинил колото-резаное ранение и телесные повреждения оппоненту, сержанту полиции, а также телесные повреждения своей жене", - рассказали в ведомстве.Подозреваемый был оперативно задержан, а пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи."По данному факту проводится проверка, по результатам которой старший сержант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное действующим законодательством. Ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.



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