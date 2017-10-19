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Сотни москвичей вышли на митинг против строительства "каменных джунглей" в Тропарево-Никулино
29 октября 2017 г. | Время публикации 15:11
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
Сергей Митрохин (@mitrokhin) | Твиттер
На митинг против возведения нескольких высотных жилых домов на улице Никулинской, 10 в московском районе Тропарево-Никулино вышли около 500 местных жителей. Горожане потребовали отменить проект застройки, а также выполнить прежнее обещание застройщика - построить на этой территории детские учреждения, рассказал радиостанции "Эхо Москвы" лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Он пояснил, что на территории, на которой сейчас находится гаражно-строительный кооператив, 15 лет назад застройщик "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" пообещал возвести детские учебные учреждения. Однако вопреки обещаниям компания начала строительство трех высотных жилых домов с целью коммерческой продажи.

"Через 15 лет планы изменились, и тот же самый застройщик собирается застроить всю эту территорию гигантскими многоэтажными зданиями. Будут снесены все гаражи, несмотря на то что они вполне законно там размещены. Вместо большого прогулочного пространства люди получат каменные джунгли", - заявил политик.

Он напомнил, что конфликт вокруг предназначения этой земли возник еще в прошлом году, однако тогда жителям района удалось отстоять территорию. Сейчас жители требуют отменить проект застройки, а также выполнить данное застройщиком обещание – построить на этой территории детские учреждения.
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