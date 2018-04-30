

МЧС: погода в Москве резко ухудшится в ближайшие часы Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В ведомстве призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.



Между тем 30 апреля стало самым теплым днем 2018 года. Предыдущий температурный максимум в Москве был установлен 10 апреля (21,1 градуса), а сегодня столбики термометров поднялись до 23,5 градуса. Абсолютный рекорд для этой даты (24,7 градуса в 1969 году), впрочем, устоял. В ближайшие часы в столице ожидается резкое ухудшение погоды: в город придет гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. В ведомстве отметили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и на протяжении суток 1 мая.В ведомстве призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.Между тем 30 апреля стало самым теплым днем 2018 года. Предыдущий температурный максимум в Москве был установлен 10 апреля (21,1 градуса), а сегодня столбики термометров поднялись до 23,5 градуса. Абсолютный рекорд для этой даты (24,7 градуса в 1969 году), впрочем, устоял.



Предыдущая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 30.04.2018 22:22 1 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00