Пассажирская водная навигация в Подмосковье откроется 1 мая

Водная навигация на трех маршрутах в Московской области откроется 1 мая, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В столице, напомним, летняя навигация началась
еще в начале текущей недели.
По словам главы пресс-службы ведомства Игоря Трескова, в первый день мая будет запущено обслуживание по трем водным маршрутам. Один из них проходит по Москве-реке в районе Лыткарино, а два других будут организованы на реке Ока в Коломне и Серпухове.
"В весенне-летний период водным транспортом пользуется около 35 тысяч пассажиров. Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям", - отметил Тресков.
В Лыткарино перевозка пассажиров будет осуществляться по маршруту от причала "Андреевское" до причала "Лыткарино". Перевозить пассажиров будет катер "Стриж-7" вместимостью 10 человек, он проходит 800-метровый маршрут менее чем за 10 минут. Малометражное судно ежедневно будет совершать 34 рейса, с 7:00 до 19:30.
От причала "Серпухов" до причала "Сады" будет курсировать теплоход "Зуша" на 80 мест. Протяженность маршрута составит четыре километра, время в пути - 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. А в Коломне от причала "Бочманово" до причала "Притыка" ежедневно с 7:00 до 10:40 и с 17:00 до 20:40 будет отправляться теплоход "Москва-108" вместимостью 120 пассажиров, совершая четыре рейса. Протяженность маршрута составит 24 км, время в пути составляет 1 час 40 минут.