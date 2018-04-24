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Пассажирская водная навигация в Подмосковье откроется 1 мая
30 апреля 2018 г. | Время публикации 12:36
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Водная навигация на трех маршрутах в Московской области откроется 1 мая, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В столице, напомним, летняя навигация началась еще в начале текущей недели.

По словам главы пресс-службы ведомства Игоря Трескова, в первый день мая будет запущено обслуживание по трем водным маршрутам. Один из них проходит по Москве-реке в районе Лыткарино, а два других будут организованы на реке Ока в Коломне и Серпухове.

"В весенне-летний период водным транспортом пользуется около 35 тысяч пассажиров. Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям", - отметил Тресков.

В Лыткарино перевозка пассажиров будет осуществляться по маршруту от причала "Андреевское" до причала "Лыткарино". Перевозить пассажиров будет катер "Стриж-7" вместимостью 10 человек, он проходит 800-метровый маршрут менее чем за 10 минут. Малометражное судно ежедневно будет совершать 34 рейса, с 7:00 до 19:30.

От причала "Серпухов" до причала "Сады" будет курсировать теплоход "Зуша" на 80 мест. Протяженность маршрута составит четыре километра, время в пути - 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. А в Коломне от причала "Бочманово" до причала "Притыка" ежедневно с 7:00 до 10:40 и с 17:00 до 20:40 будет отправляться теплоход "Москва-108" вместимостью 120 пассажиров, совершая четыре рейса. Протяженность маршрута составит 24 км, время в пути составляет 1 час 40 минут.
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