Рядом с резиденцией Путина под корень вырубили охраняемый сосновый лес с краснокнижными видами Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



"Они посмели и будут продолжать в том же духе, пока не истребят все особо ценные - первой категории - леса в Подмосковье. Короед помог расправиться с елями (вырублено в сотни раз больше необходимого), а за сосны взялись просто так - уже без диагнозов", - отметил на своей странице в



По словам Николая Маркина, местные активисты выступали за придание данному месту статуса национального парка. "Власти сначала отказали в национальном парке, а в апреле взяли и просто спилили сосновый бор. Под корень. Как будто и ничего и не было. Под молчание жителей, многие из которых являются очень обеспеченными людьми. В этих же местах живут и чиновники со своими семьями. У меня к ним ко всем один вопрос: вы дышать тоже дензнаками собираетесь?" -







Отметим, что этот сосновый бор входит в границы ООПТ "Леса Серебряноборского лесничества". В



О создании данной природной территории подмосковные власти объявили в 2015 году. Зампред Московской областной думы Никита Чаплин тогда заявил: "Мы создаем первую в Подмосковье за долгие годы ООПТ "Леса Серебряноборского лесничества". Это леса, где мы не дадим ни одному короеду, ни другим деятелям ни испортить, ни спилить, ни срубить, ни украсть. Никому ни пяди" (цитата по







Земля в Барвихе и других окрестных поселках и деревнях - Раздоры, Жуковка, Калчуга, Рождественно, Подушкино - считается самой элитной в Московской области. Здесь живут многие высокопоставленные чиновники и олигархи, а буквально в нескольких километрах располагается резиденция президента Владимира Путина.



Примечательно, что в Раздорах в элитном образовательном комплексе учатся дети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Активисты партии "Яблоко" ранее В районе подмосковной деревни Раздоры и поселка Барвиха перед майскими праздниками на огромной территории вырубили двухсотлетний сосновый бор. Как отмечают местные активисты, вырубка велась под предлогом борьбы с еловым короедом, однако в этом лесу не было елей. Не помешал массовому уничтожению деревьев и тот факт, что бор входил в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ), которую местные чиновники многозначительно обещали защитить "и от короеда, и от других деятелей"."Они посмели и будут продолжать в том же духе, пока не истребят все особо ценные - первой категории - леса в Подмосковье. Короед помог расправиться с елями (вырублено в сотни раз больше необходимого), а за сосны взялись просто так - уже без диагнозов", - отметил на своей странице в Facebook житель Одинцовского района Эдуард Дорожкин.По словам Николая Маркина, местные активисты выступали за придание данному месту статуса национального парка. "Власти сначала отказали в национальном парке, а в апреле взяли и просто спилили сосновый бор. Под корень. Как будто и ничего и не было. Под молчание жителей, многие из которых являются очень обеспеченными людьми. В этих же местах живут и чиновники со своими семьями. У меня к ним ко всем один вопрос: вы дышать тоже дензнаками собираетесь?" - возмутился Маркин.Отметим, что этот сосновый бор входит в границы ООПТ "Леса Серебряноборского лесничества". В документации природного заказника подчеркивается, что он создан "в целях сохранения ненарушенных природных комплексов, их компонентов в естественном состоянии, восстановления естественного состояния природных комплексов, поддержания экологического баланса". Там же указывается, что в заказнике обитают краснокнижные виды животных, находятся десятки редких растений.О создании данной природной территории подмосковные власти объявили в 2015 году. Зампред Московской областной думы Никита Чаплин тогда заявил: "Мы создаем первую в Подмосковье за долгие годы ООПТ "Леса Серебряноборского лесничества". Это леса, где мы не дадим ни одному короеду, ни другим деятелям ни испортить, ни спилить, ни срубить, ни украсть. Никому ни пяди" (цитата по "Интерфаксу" ). Когда заказник в начале прошлого года был оформлен официально, глава Министерства экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган сказал, что там будет действовать запрет "на любые рубки, охоту, разведение костров, строительство и добычу полезных ископаемых".Земля в Барвихе и других окрестных поселках и деревнях - Раздоры, Жуковка, Калчуга, Рождественно, Подушкино - считается самой элитной в Московской области. Здесь живут многие высокопоставленные чиновники и олигархи, а буквально в нескольких километрах располагается резиденция президента Владимира Путина.Примечательно, что в Раздорах в элитном образовательном комплексе учатся дети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Активисты партии "Яблоко" ранее выяснили , что этот центр был построен по муниципальной программе и обошелся бюджету в 2,164 миллиарда рублей. При этом по окончании строительства администрация Одинцовского района отказалась от образовательного центра, и он был передан областному правительству. Стоимость обучения в этой школе оказалась настолько высокой, что попасть туда детям из малообеспеченных семей оказалось невозможно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 января 2018 г. "Яблоко" заподозрило губернатора Подмосковья в строительстве элитной школы для своих детей за счет бюджета

Школа и детский сад в деревне Раздоры строились по муниципальной программе и обошлись в 2,29 миллиарда рублей. Обучение там стоит 700 тысяч рублей в год, в школе, по данным активистов, обучаются дети губернатора Подмосковья.

