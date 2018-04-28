В центре Москвы проходит митинг против блокировки Telegram (ВИДЕО)

29 апреля 2018 г. Дуров призвал москвичей на митинг против Роскомнадзора

Мероприятие состоится в понедельник, 30 апреля, на проспекте Академика Сахарова. По словам Дурова, "это исторический шанс" для москвичей выразить общую позицию. "Послезавтра может быть уже поздно", - подчеркнул он.