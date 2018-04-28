В центре Москвы проходит митинг против блокировки Telegram (ВИДЕО)

Митинг за свободу интернета и против блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram стартовал в воскресенье в 14:00 на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. По предварительным оценкам, в мероприятии пришли принять участие несколько тысяч человек. На месте также дежурят автобусы полиции и Росгвардии, однако до каких-либо значительных инцидентов или задержаний дело не доходило.
По данным организации "Белый счетчик", которая занимается подсчетом людей на митингах, на проспект Академика Сахарова по состоянию на 14:00 пришли около 3,3 тысячи человек. Скорость пропуска через рамки крайне медленная, из-за чего на подходе к месту проведения акции скопилась большая очередь.
Отметим, что столичные власти согласовали акцию с максимальным числом участников в 5 тысяч человек - столько людей ожидали увидеть организаторы. Трансляцию с места проведения митинга ведет на своем канале в YouTube "Радио Свобода".
Вход на мероприятие осуществляется примерно через 10 досмотровых рамок. Перед ними в паре десятков метров припаркованы грузовые автомобили - это антитеррористическая мера. По словам присутствующих, на проспекте Академика Сахарова также находятся 13 автобусов Росгвардии и автомобили полиции.
Митинг против блокировки Telegram решил посетить и оппозиционер Алексей Навальный, который 5 мая намеревается провести собственное протестное мероприятие под названием "Путин нам не царь". Столичные власти, впрочем, отказались его согласовывать.
Накануне к участию в митинге призывал владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. "Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас - наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье - полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - заявил он.
Непосредственные организаторы акции отмечали, что Роскомнадзор своей кампанией по блокировке Telegram нарушает нормы Конституции РФ и фундаментальные права и свободы человека, а методы, которыми власть "развивает интернет", и новые законы о соцсетях не оставляют надежд, что ситуация разрешится сама собой: "Если вы используете Telegram, поддерживаете свободу слова, вас достали блокировки, вы за свободный интернет и цифровой прогресс - приходите на митинг".
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