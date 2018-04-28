Столичная прокуратура предостерегла Навального от проведения митинга "против царя"

Столичная прокуратура предупредила оппозиционера Алексея Навального и его соратницу Любовь Соболь о незаконности проведения акции "Путин нам не царь"
, намеченной на 5 мая. В надзорном ведомстве утверждают, что в интернете продолжают массово распространяться призывы посетить массовое мероприятие на Тверской улице вопреки указаниям городских властей.
"В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения", - цитирует "Интерфакс"
выдержку из заявления прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что правительство Москвы отказалось согласовать акцию на Тверской улице, а организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты. Свое решение чиновники объяснили загруженностью центра города, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы.
Как отметила пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш, предостережение о проведении митинга полиция вручила политику на митинге против Роскомнадзора, который состоялся в понедельник на проспекте Академика Сахарова.
Сам Навальный накануне рассказывал, что полицейские устроили за ним настоящую слежку. "Пошли семьей погулять по центру - и вот полицейские из наружки тащатся за нами. Домой полиция приходила вчера и сегодня. Вчера - в офис. Все контролируют меня и выясняют, где я", - рассказал оппозиционер на своей странице в Twitter
.
Отметим, что политик сегодня выступил
со сцены перед участниками митинга против Роскомнадзора. Он несколько раз под одобрительные крики собравшихся прокричал "Долой царя!", а также напомнил про акцию, на которую "ни в коем случае нельзя приходить", и которая состоится на Тверской улице 5 мая в 14:00.