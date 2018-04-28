Столичная прокуратура предостерегла Навального от проведения митинга "против царя"

28 апреля 2018 г. Мэрия Москвы запретила акцию сторонников Навального 5 мая

Нежелание организаторов проводить шествие по предложенному маршруту - то есть за пределами Садового кольца - столичные власти сочли отказом от мероприятия в целом. Проводить акцию на других площадках мэрия запретила, причем сделала это в последний рабочий день перед грядущими праздниками.