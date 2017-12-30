Мужчина погиб под электричкой на станции "Москва-3" Ярославского направления

Ночью электропоезд сообщением Мытищи - Москва сбил насмерть мужчину в районе станции "Москва-3", сообщили в транспортной полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщил РИАМО
в субботу сотрудник транспортной полиции по ЦФО РФ, на станции "Москва-3" Ярославского направления смертельно травмирован мужчина, сотрудники транспортной полиции проводят проверку.
В сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточняется, что в субботу в 03:05 мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи - Москва при попытке взобраться на платформу станции "Москва-3". От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.