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Мужчина погиб под электричкой на станции "Москва-3" Ярославского направления
30 декабря 2017 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Ночью электропоезд сообщением Мытищи - Москва сбил насмерть мужчину в районе станции "Москва-3", сообщили в транспортной полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщил РИАМО в субботу сотрудник транспортной полиции по ЦФО РФ, на станции "Москва-3" Ярославского направления смертельно травмирован мужчина, сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

В сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточняется, что в субботу в 03:05 мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи - Москва при попытке взобраться на платформу станции "Москва-3". От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
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