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Стоимость аренды элитных квартир в Москве побила рекорд
30 декабря 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Цены на аренду жилья в Москве к концу года достигли 800 тыс. рублей в месяц, и это рекордное значение. Кроме того, объем предложения арендной "элитки" в столице за три года вырос на четверть.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Инком-Недвижимость", в ноябре и декабре топовые позиции рейтингов предложений найма на рынке столичного жилья достигли рекордного в этом году значения - 800 тыс. рублей в месяц. В такую сумму обойдется аренда квартиры площадью 210 кв.м в клубном доме в Погорельском переулке.

Второе место и третье места по стоимости аренды заняли квартира площадью 280 кв.м за 600 тыс. рублей на Краснопролетарской улице и квартира площадью 320 кв.м за 550 тыс. рублей на Остоженке.

Ранее сообщалось, что объем предложения арендной "элитки" в Москве за три года вырос на четверть. За последний год наибольший прирост объема предложения отмечается в Замоскворечье (+20%), на Ленинградском проспекте (+17%) и Фрунзенской (+10%).
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Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
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