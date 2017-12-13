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Шоу на Тверской, караоке, танцы и ледяные горки: чем можно заняться в Москве в новогоднюю ночь
30 декабря 2017 г. | Время публикации 18:00 | Последние изменения 18:07
Рубрики: Развлечения  
 
АГН "Москва" / Киселев Сергей
В ночь на 1 января всем, кто хочет отметить праздник на свежем воздухе, впервые полностью отдадут Тверскую улицу. Развлечений будет полно и на ярмарках. Гулянья продлятся до 3 утра.

Тверская станет пешеходной от Триумфальной до Театральной площади, напоминает "Комсомольская правда". На этом маршруте длиной примерно 2,4 километра можно будет гулять между 10 театральными сценами-площадками. С 12 часов 31 декабря на каждой из них - фрагменты из классических и современных постановок, музыкальные и танцевальные шоу, флешмобы, мастер-классы и вкусное меню от московских рестораторов. На Тверской поставят очаги с огнем для обогрева в специальных зонах отдыха, полсотни точек общепита с горячим чаем, безалкогольным глинтвейном и сосисками.

Вдоль улицы установят восемь 3D-фигур волшебных животных, с которым можно сделать эффектные селфи. К примеру, с трехметровыми медведями, единорогом высотой 2,5 метра и волком. Или, сидя на двухметровых престолах из разных сказок - троне Щелкунчика, Морского владыки, ледяном троне Морозко. Здесь можно подробней узнать о всех представлениях на Тверской.

С 23.00 до 3.00 на Манежной площади пройдет новогодняя интерактивная программа с героями сказки "12 месяцев" и разными сказочными персонажами. Здесь зрители смогут поучаствовать в эстафетах и скатиться с ледяной горки. В это же время на площади Революции состоится праздничный концерт. С 1.00 до 2.00 - главным гостем программы станет финалистка "Фабрики звезд" Юлианна Караулова.

На Новом Арбате гуляющих ждет караоке в костюмах, конкурс косплей-постановок - для тех, кто любит переодеваться в героев любимых фильмов, а также дискотека под музыку из оперетт и мюзиклов.

ЧТО ЕЩЕ ПОКАЖУТ

- На Тверском бульваре - с 23.00 до 3.00 пройдут новогодние спектакли от лучших уличных театров Москвы, выступления мобильных оркестров с новогодними песнями. Всю ночь будет работать "Аллея зимних игр".

- В Камергерском переулке - с 23.00 до 3.00 увидим новогодние представления уличных артистов.

- В Новопушкинском сквере - с 22.00 до 3.00 в Ледовом театре зажигаем на вечеринке "Ритмы и танцы Нового года" с диджеями и новогодними сетами.

- на Тверской площади - в 14.00 и в 15.00 - спектакль по мотивам чешских сказок "Принцесса, Рыцарь и Трубочист". В 19.00 - спектакль "Стеклянный город" с театрализованным шествием во внутреннем дворе в финале сказки. А в 22.00 - интерактивный спектакль "Карнавальная ночь на Тверской площади" с музыкальными номерами, танцами, шутками. После боя курантов - дискотека и шоу артистов.

В полночь 31 декабря красочный фейерверк взлетит в Парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой набережной рядом с парком "Зарядье". А в час ночи 1 января запустят салют с 76 специальных площадок для пиротехники.

Погуляв по новогодней ночной Москве, можно будет спокойно вернуться домой еще до утра. Московское центральное кольцо и 59 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно. Пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января продлят работу до 02:00, а все каникулы будут ходить по расписанию выходного дня. Автомобилисты смогут парковаться бесплатно на улицах столицы с 31 декабря по 8 января.

Ранее сообщалось, что свободный вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет закрыт из-за съемок праздничной программы. "Традиционно Первый канал занимает Красную площадь для своего "Голубого огонька". Город никаких мероприятий проводить там не планирует", - сообщил на пресс-конференции глава департамента Москвы Александр Кибовский.
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