На новогоднем корпоративе на ВДНХ убит молодой сотрудник компании, еще один - порезан Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщил



"В ходе мероприятия между сотрудниками компании произошел конфликт, в результате которого такелажнику 1988 года рождения было причинено колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, с указанного адреса с колото-резаными ранениями левого предплечья, правой голени, в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в медучреждение бригадир-такелажник БТГ 1965 года рождения. Проводится проверка по данному факту. На новогоднем корпоративе в Москве зарезан мужчина, еще один сотрудник праздновавшей компании госпитализирован в больницу с ранениями. Праздник проходил в одном из павильонов на ВДНХ.Как сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах, о происшествии стало известно около 23 часов 29 декабря. Прибывшие на место обнаружения трупа полицейские установили, что 29 декабря вечером в павильоне 337 проходило мероприятие, посвященное празднованию Нового года."В ходе мероприятия между сотрудниками компании произошел конфликт, в результате которого такелажнику 1988 года рождения было причинено колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, с указанного адреса с колото-резаными ранениями левого предплечья, правой голени, в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в медучреждение бригадир-такелажник БТГ 1965 года рождения. Проводится проверка по данному факту.



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