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В новом году москвичи получат 29 новых маршрутов наземного транспорта и электробусы
30 декабря 2017 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В 2018 году в Москве введут 29 новых маршрутов наземного транспорта. Известно, что пять новых маршрутов будут на юго-востоке, северо-западе и западе столицы. Кроме того, столица закупит электробусы.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы, пять новых маршрутов будут проходить по следующим направлениям: 333 (от ул. Федосьино до станции метро "Юго-Западная"), 580 (от Самаркандского бульвара до железнодорожной платформы "Чухлинка"), 456к (от 8 мкр-на Митино до ул. Серегина), 551к (от Ветеринарной академии до больницы им. Н.Семашко) и 324 (от станции метро "Парк Победы" до 2-го Мосфильмовского пер.).

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, новые маршруты будут проходить по наиболее востребованным среди пассажиров направлениям. Всего горожан будут перевозить по пяти маршрутам 42 автобуса большой, средней и малой вместимости. Причем перевозчики должны вывести на маршруты современный и комфортный подвижной состав экологического класса "Евро-5", установить системы видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона. Кроме того, им нужно будет оборудовать автобусы информационным табло внутри салона, электронным указателем номера маршрута и перечнем остановок на боковых панелях, где автобус высаживает пассажиров. В транспорте частных перевозчиков будет работать единая для города система оплаты проезда, а также действовать все льготы.

Тем временем ГУП "Мосгортранс" объявил аукцион на закупку 300 электробусов, передает "Интерфакс". Как сообщил Ликсутов, это первый этап проекта развития электрического наземного транспорта в Москве. По словам заммэра, в дальнейшем Москва планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов. А с 2021 года Москва начнет закупать только электробусы.

Московский электробус будет экологичным, высокомобильным и безопасным видом городского транспорта. Техническое задание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Транспортные средства оснастят современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi.
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Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
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