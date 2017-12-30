Новый год в столице пройдет совсем без снега

30 декабря 2017 г. В столице побит очередной температурный рекорд: слишком тепло для конца декабря

По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений в Москве.