Новый год в столице пройдет совсем без снега

Аномально теплая погода для конца декабря в этом году лишила москвичей возможности встретить Новый год в красивой снежной сказке. К утру субботы снег полностью растаял и пока не выпадет.
Последние дни декабря температура воздуха выше нормы на 6-10 градусов, и если в понедельник утром высота снежного покрова составляла 10 см, то в минувшую пятницу - уже 3 см, а к настоящему времени снег полностью растаял, сообщили "Интерфаксу"
в столичном метеобюро. По словам синоптиков, до следующего года и в новогоднюю ночь в Москве температура воздуха будет держаться в районе 1-3 градусов при слабой вероятности осадков, потому рассчитывать на снежный Новый год не приходится. При этом, как ранее сообщалось, к утру 1 января может подморозить до минус 1-2 градусов.
По данным синоптиков, среднемесячная температура в декабре Москве превысила норму на 5,7 градуса, а 29 декабря, когда зафиксирован абсолютный рекорд дня - плюс 3,7 градусов - среднесуточное превышение нормы составило 9,7 градусов.
Кроме того, синоптики сообщили, что в ночь на субботу, 30 декабря, температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом
за всю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний рекорд в предпоследний день года, 30 декабря, зафиксирован в 1994 году, когда температура достигла 3,7 градусов тепла