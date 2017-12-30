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Новый год в столице пройдет совсем без снега
30 декабря 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Погода  
 
АГН "Москва" / Авилов Александр
Аномально теплая погода для конца декабря в этом году лишила москвичей возможности встретить Новый год в красивой снежной сказке. К утру субботы снег полностью растаял и пока не выпадет.

Последние дни декабря температура воздуха выше нормы на 6-10 градусов, и если в понедельник утром высота снежного покрова составляла 10 см, то в минувшую пятницу - уже 3 см, а к настоящему времени снег полностью растаял, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. По словам синоптиков, до следующего года и в новогоднюю ночь в Москве температура воздуха будет держаться в районе 1-3 градусов при слабой вероятности осадков, потому рассчитывать на снежный Новый год не приходится. При этом, как ранее сообщалось, к утру 1 января может подморозить до минус 1-2 градусов.

По данным синоптиков, среднемесячная температура в декабре Москве превысила норму на 5,7 градуса, а 29 декабря, когда зафиксирован абсолютный рекорд дня - плюс 3,7 градусов - среднесуточное превышение нормы составило 9,7 градусов.

Кроме того, синоптики сообщили, что в ночь на субботу, 30 декабря, температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний рекорд в предпоследний день года, 30 декабря, зафиксирован в 1994 году, когда температура достигла 3,7 градусов тепла
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