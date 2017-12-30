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В московской квартире вместе с телом застреленного мужчины обнаружена тяжело раненная женщина
30 декабря 2017 г. | Время публикации 15:40 | Последние изменения 15:56
Рубрики: Криминал  
 
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По факту обнаружения в квартире дома на юго-востоке Москвы мертвого мужчины с огнестрельными ранениями и выжившей женщины с различным телесными повреждениями, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Главного следственного управления СК РФ по столице, тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в области жизненно важных органов было найдено вечером 29 декабря в квартире одного из жилых домов по шоссе Энтузиастов. К приезду полиции, которая узнала о трагедии в 19:35, мужчина был мертв уже около часа.

Также в квартире находилась 33-летняя женщина с различным телесными повреждениями. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), частью 1 статьи 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.
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Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
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