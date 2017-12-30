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В канун Нового года здания Москвы засияют праздничными огнями
30 декабря 2017 г. | Время публикации 15:05
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Праздничная подсветка зданий, строений и сооружений, в том числе домов-книжек на Новом Арбате, включат в столице вечером в субботу. Наблюдать ее можно будет до 2 января.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в субботу, новогодний ролик будет транслироваться с помощью архитектурно-художественной подсветки, состоящей из 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов. Показ видеопоздравлений начнется 30 декабря в 16:15 и продлится до 2 января.

Также собеседник агентства уточнил, что на фасадах зданий можно будет увидеть новогоднюю символику: снежинки, новогодние подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи "С Новым годом!" в фирменном стиле". Цифровую открытку также можно увидеть на фасадах Центрального телеграфа (Тверская улица, дом 7) и на фасадах зданий на улице Новый Арбат (дом 8 и 28).
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Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
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