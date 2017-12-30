В канун Нового года здания Москвы засияют праздничными огнями

Праздничная подсветка зданий, строений и сооружений, в том числе домов-книжек на Новом Арбате, включат в столице вечером в субботу. Наблюдать ее можно будет до 2 января.
Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе комплекса городского хозяйства в субботу, новогодний ролик будет транслироваться с помощью архитектурно-художественной подсветки, состоящей из 540 светодиодных
прожекторов и около 60 тыс. светодиодов. Показ видеопоздравлений начнется 30
декабря в 16:15 и продлится до 2 января.
Также собеседник агентства уточнил, что на фасадах зданий можно будет увидеть новогоднюю символику: снежинки, новогодние подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи "С Новым годом!" в фирменном стиле". Цифровую открытку также можно увидеть на фасадах Центрального телеграфа (Тверская улица, дом 7) и на фасадах зданий на улице Новый Арбат (дом 8 и 28).