Полиция арестовала пьяного мигранта, поджегшего автомобили

В столице задержан житель ближнего зарубежья, устроивший поджог автомобилей. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.
По сообщению "Интерфакса"
, который ссылается на пресс-службу московского главка МВД, мужчина поджёг несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся
автомобиль "Волга", а впоследствии стоящие рядом иномарки.
Следователи завели в отношении злоумышленника уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигатель арестован.