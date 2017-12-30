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Полиция арестовала пьяного мигранта, поджегшего автомобили
30 декабря 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
В столице задержан житель ближнего зарубежья, устроивший поджог автомобилей. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению "Интерфакса", который ссылается на пресс-службу московского главка МВД, мужчина поджёг несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль "Волга", а впоследствии стоящие рядом иномарки.

Следователи завели в отношении злоумышленника уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигатель арестован.
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Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
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