

Полиция арестовала пьяного мигранта, поджегшего автомобили Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



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Следователи завели в отношении злоумышленника уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигатель арестован. В столице задержан житель ближнего зарубежья, устроивший поджог автомобилей. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.По сообщению "Интерфакса" , который ссылается на пресс-службу московского главка МВД, мужчина поджёг несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль "Волга", а впоследствии стоящие рядом иномарки.Следователи завели в отношении злоумышленника уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигатель арестован.



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