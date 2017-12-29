В столице побит очередной температурный рекорд: слишком тепло для конца декабря

По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений в Москве.
Прежний рекорд в предпоследний день года, 30 декабря, зафиксирован в 1994 году, когда температура достигла 3,7 градусов тепла, сообщает "Интерфакс"
. При этом предновогодняя Москва бьет температурные рекорды вторые сутки подряд: в минувшую пятницу воздух прогревался до 3,7 градусов тепла, что перекрыло прежнее значение рекорда в плюс 3,6 градусов, установленное в 1975 и 1998 годах. Также абсолютный температурный рекорд дня был установлен 17 декабря, когда воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума дня, установленного в 2006 году.
Синоптики прогнозируют, что в течение субботы температура в столице будет держаться около 0 - плюс 2 градусов, пройдут небольшие осадки, в воскресенье днём - 1-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь все-таки слегка подморозит: 0 - минус 2 градуса.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и до 2 градусов тепла, сообщает ТАСС
со ссылкой на сайт Гидрометцентра. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/c. Атмосферное давление днем составит около 748 мм ртутного столба. По данным синоптиков, как ночная, так и дневная температуры превышают норму в среднем на 8-10 градусов.
На 30 декабря в столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности
в связи с туманом. Из-за потенциально опасной погоды в московских аэропортах десятками задерживаются рейсы.