В столице побит очередной температурный рекорд: слишком тепло для конца декабря

29 декабря 2017 г. В столицу пришел туман, который продержится почти до Нового года

В столице наблюдается туман, из-за которого в московских аэропортах были задержаны почти 40 утренних рейсов. По прогнозам синоптиков, туман продержится в столице до первой половины дня 31 декабря, после чего рассеется.