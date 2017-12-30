Под Подольском не могут потушить дом, забитый мусором: хозяин, вероятно, погиб в пожаре Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщил



"В результате пожара



Ранее сообщалось, что на полу дома горел мусор, который скапливался годами.



В ликвидации пожара принимают участие 15 человек и четыре единицы техники. Пожар на соседние дома не перешел.



По словам одной из жительниц поселка, местные жители давно жаловались на хозяина загоревшегося дома, который собирал на протяжении нескольких лет мусор. Более 12 часов сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в частном доме в поселке Сертякино под Подольском. В строении горел мусор, который хозяин собирал годами. Сам хозяин, видимо, погиб.Как сообщил "РИАМО в Подольске" сотрудник пожарной охраны, пожар начался 29 декабря вечером и тушат его до сих пор, хотя очаг возгорания уже ликвидировали."В результате пожара погиб мужчина . Предполагается, что это хозяин загоревшегося дома. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, но пожарные продолжают работу, так как опасаются, что пожар может возобновиться. Это долгий процесс. Предположительно, что работы будут проводиться до завтрашнего дня",- сообщили в пожарной охране.Ранее сообщалось, что на полу дома горел мусор, который скапливался годами.В ликвидации пожара принимают участие 15 человек и четыре единицы техники. Пожар на соседние дома не перешел.По словам одной из жительниц поселка, местные жители давно жаловались на хозяина загоревшегося дома, который собирал на протяжении нескольких лет мусор.



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