Студенты МГУ, выступающие против фан-зоны под окнами, получили "косметические" уступки и ускоренную сессию Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



В конце минувшего года портал



Утверждается, что все эти требования учтены "в полном объеме", а желающие на время чемпионата смогут переехать в Дом студента на Ломоносовском проспекте. Представитель "Инициативной группы МГУ" в беседе с порталом



Кроме того, по данным инициативной группы, ректорат МГУ сократил сроки весенней сессии: на некоторых факультетах зачеты должны пройти с 14 по 21 мая, а экзамены - до 13 июня, за день до начала чемпионата. "Перед другими факультетами поставлена задача уместить шесть экзаменов в период 13-дневной сессии, при этом каким-то образом соблюдая норму трехдневного перерыва между экзаменами", - говорится на странице сообщества в



"Перенос сессии является полумерой, он ставит под угрозу образовательный процесс и научную деятельность в МГУ и не спасает учащихся и сотрудников от других бед, которые влечет фан-зона на Воробьевых горах: угрозы безопасности, шумовой нагрузки, транспортного коллапса, ужесточения режима на территории кампуса и др.", - заявили в "Инициативной группе МГУ".



Оборудование фан-зоны начнется 10 мая. В период проведения чемпионата она будет работать с 12:00 или с 14:00 до полуночи. В это время будет перекрыт Университетский проспект на участке от улицы улицы Лебедева до Менделеевской, а также сковзной проезд по этим улицам. Демонтируют фан-зону к 24 июля.



Изначально фан-зону планировалось обустроить на Красной площади, но ее вместительность оказалась недостаточной. Студенты "Инициативная группа МГУ" продолжает добиваться переноса фан-зоны для болельщиков грядущего чемпионата мира по футболу с территории университета. Руководство вуза утверждает, что организаторы мундиаля учли все требования, которые ректор Виктор Садовничий выдвинул для минимизации неудобств. Сами студенты считают уступки незначительными и возмущаются переносом сессии.В конце минувшего года портал Sports.ru опубликовал разосланный студентам МГУ документ, в котором перечислены требования Садовничего к оргкомитету чемпионата мира. Он просил отодвинуть сцену и экран на 300 метров от главного здания вуза, установить шумозащитные экраны, уменьшить вместимость фан-зоны с 40 до 25 тысяч человек и ограничить доступ болельщиков на территорию кампуса МГУ.Утверждается, что все эти требования учтены "в полном объеме", а желающие на время чемпионата смогут переехать в Дом студента на Ломоносовском проспекте. Представитель "Инициативной группы МГУ" в беседе с порталом "Медуза" назвал исправления косметическими. По его словам, шумовые нормы не будут нарушены только если закрыть окна, а полицейское оцепление создаст в кампусе "атмосферу осажденной крепости".Кроме того, по данным инициативной группы, ректорат МГУ сократил сроки весенней сессии: на некоторых факультетах зачеты должны пройти с 14 по 21 мая, а экзамены - до 13 июня, за день до начала чемпионата. "Перед другими факультетами поставлена задача уместить шесть экзаменов в период 13-дневной сессии, при этом каким-то образом соблюдая норму трехдневного перерыва между экзаменами", - говорится на странице сообщества в Facebook "Перенос сессии является полумерой, он ставит под угрозу образовательный процесс и научную деятельность в МГУ и не спасает учащихся и сотрудников от других бед, которые влечет фан-зона на Воробьевых горах: угрозы безопасности, шумовой нагрузки, транспортного коллапса, ужесточения режима на территории кампуса и др.", - заявили в "Инициативной группе МГУ".Оборудование фан-зоны начнется 10 мая. В период проведения чемпионата она будет работать с 12:00 или с 14:00 до полуночи. В это время будет перекрыт Университетский проспект на участке от улицы улицы Лебедева до Менделеевской, а также сковзной проезд по этим улицам. Демонтируют фан-зону к 24 июля.Изначально фан-зону планировалось обустроить на Красной площади, но ее вместительность оказалась недостаточной. Студенты жаловались президенту FIFA Джанни Инфантино и предлагали перенести площадку для болельщиков на ВДНХ, но в оргкомитете чемпионата заявили, что в Москве нет иного "столь же популярного и ассоциируемого с городом места", как МГУ.



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