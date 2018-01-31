В Подмосковье построят платный дублер МКАД, очень выгодный для инвестора и затратный для области Рубрики: Областная инфраструктура

Global Look Press



Построить дорогу планируется за четыре года. Четырехполосная магистраль длиной более 16 километров пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные. Предполагаемая плата за проезд составит 10 рублей за километр. Проект также предполагает строительство шести мостов и путепроводов и четырех транспортных развязок.



Инвестором выступит "Четвертая концессионная компания", входящая в группу ВИС - это крупный подрядчик "Газпрома" и инициатор строительства магистрали. Предварительная смета дороги оценивается в 27,4 миллиарда рублей, пишут



По данным газеты, проект чрезвычайно привлекателен для инвестора из-за гибких условий. Соглашение заключается без фиксированных сроков строительства и стоимости - она будет определена после утверждения проекта Главгосэкспертизой и может быть увеличена на 50 процентов по решению инвестора.



Кроме того, Подмосковье примет на себя риск спроса на дорогу: если планы инвестора на выручку (минимум 67 миллиардов рублей до 2032 года) не сбудутся, регион восполнит большую часть потерь. Крупные расходы для бюджета области почти неизбежны, отмечает газета. Чтобы компенсация от области не потребовалась, в сутки по магистрали должно проезжать более 110 тысяч автомобилей, но пока такого трафика не было ни на одной платной трассе.



Концессионер не останется в минусе даже если по дороге не проедет ни одна машина: заплатит штраф в 500 миллионов рублей в год, но получит от региона компенсацию в 4 миллиарда, следует из проекта соглашения. Для инвестора благоприятны и условия расторжения контракта по его вине, так как ему вернут значительную часть вложенных денег. Правительство Московской области заключило крупнейшее концессионное соглашение на строительство платной дороги, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе и будет выполнять функции дублера МКАД. По словам министра транспорта региона Игоря Трескова, хордовая дорога Виноградово - Болтино - Тарасовка "существенно облегчит транспортную доступность в городском округе Мытищи" и поможет разгрузить кольцевую, передает РИАМО Построить дорогу планируется за четыре года. Четырехполосная магистраль длиной более 16 километров пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные. Предполагаемая плата за проезд составит 10 рублей за километр. Проект также предполагает строительство шести мостов и путепроводов и четырех транспортных развязок.Инвестором выступит "Четвертая концессионная компания", входящая в группу ВИС - это крупный подрядчик "Газпрома" и инициатор строительства магистрали. Предварительная смета дороги оценивается в 27,4 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" . Доля частных инвестиций составляет 75 процентов, 7,7 миллиарда рублей выделяется из бюджета Московской области.По данным газеты, проект чрезвычайно привлекателен для инвестора из-за гибких условий. Соглашение заключается без фиксированных сроков строительства и стоимости - она будет определена после утверждения проекта Главгосэкспертизой и может быть увеличена на 50 процентов по решению инвестора.Кроме того, Подмосковье примет на себя риск спроса на дорогу: если планы инвестора на выручку (минимум 67 миллиардов рублей до 2032 года) не сбудутся, регион восполнит большую часть потерь. Крупные расходы для бюджета области почти неизбежны, отмечает газета. Чтобы компенсация от области не потребовалась, в сутки по магистрали должно проезжать более 110 тысяч автомобилей, но пока такого трафика не было ни на одной платной трассе.Концессионер не останется в минусе даже если по дороге не проедет ни одна машина: заплатит штраф в 500 миллионов рублей в год, но получит от региона компенсацию в 4 миллиарда, следует из проекта соглашения. Для инвестора благоприятны и условия расторжения контракта по его вине, так как ему вернут значительную часть вложенных денег.



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