Пассажиры станции метро "Ховрино", приезжающие из Подмосковья, превратили близлежащие дворы в парковки

Открытие станции метро "Ховрино" стало для жителей района не столько удачей, сколько проблемой. Станция метро появилась от них в шаговой доступности, однако перехватывающие парковки в районе так и не построили. В результате приезжающие из Подмосковья превратили местные дворы в большой паркинг, пишет "Ридус"
.
По наблюдениям журналистов, улицы, дворы и даже газоны забиты автомобилями с областными номерами уже в 8 утра. Ховринцы утверждают, что станцию метро обещали открыть вместе с транспортно-пересадочным узлом и бесплатной парковкой, однако пока вблизи станции нет даже перехватывающей парковки. При этом станцией активно пользуются автомобилисты, едущие из Подмосковья: чтобы добраться до центра, они вынуждены оставлять автомобили где попало. В итоге машин в окрестностях станции "стало больше в разы", а пожарная машина или "скорая" попросту застрянут в таком потоке.
"И до открытия метро было интенсивное движение, но сейчас это просто шоссе. С ребенком боишься лишний раз из дома выйти, тротуары заставлены, идешь прямо по дороге. Недавно меня просто зажали посреди улицы два автомобиля", — признаётся одна из жительниц. А водители грузовых фур, приезжающие, чтобы разгрузить товар, вынуждены заезжать на парковку магазинов, чтобы не задеть брошенные там машины. Многие оставляют машины и попросту во дворах: решить проблему предлагается с помощью шлагбаумов, но платить за них готовы не все, опасаясь проблем с гостевыми пропусками и проблемы контроля за въездом.
Координатор общественного движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов считает, что все конечные станции метро должны быть оборудованы большими перехватывающими парковками. Так, станции "Ховрино" нужен паркинг как минимум на 1000 мест, и резервы для этого есть - к примеру, территория между станцией метро и железной дорогой. "Сейчас там находится заправка. На мой взгляд, она там совершенно неуместна. Гораздо разумнее построить вместо нее перехватывающую парковку. Почему об этом не подумали до открытия станции — честно говоря, для меня загадка", - заявил активист.
Ранее сообщалось, что к середине следующего года около станции метро "Ховрино" появится транспортно-пересадочный узел с автовокзалом
. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, маршруты значительной части автобусов, которые сегодня едут к станции метро "Речной вокзал", будут изменены и направлены к новому узлу, а пассажиры смогут сразу пересесть на метро, железнодорожную станцию или другие виды общественного транспорта.
Между тем о том, что дворы в окрестностях новой станции метро превратятся в бесплатную перехватывающую парковку, местные жители говорили еще до открытия станции
. Саму станцию тоже во всеуслышание называют "позором"
и "наплевательством" на всю историю московского метро.