Пассажиры станции метро "Ховрино", приезжающие из Подмосковья, превратили близлежащие дворы в парковки

10 января 2018 г. Урбанист назвал открытие недоделанной станции "Ховрино" позором и "наплевательством" на всю историю московского метро

Урбанист раскритиковал вид станции, заявив о наплевательском отношении к архитектуре и истории метро. По его словам, объект сдан с большими недоделками и дешевым качеством: открытие станции стоило бы назвать техническим запуском.