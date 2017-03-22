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Жители двух районов провели народный сход на Живописной из-за продолжающейся стройки
30 января 2018 г. | Время публикации 10:49 | Последние изменения 12:30
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
На улице Живописная, 21 состоялся народный сход жителей районов Щукино и Хорошево-Мневники против продолжающегося строительства ЖК "Серебряный бор". Поводом к сходу послужили массовые вырубки деревьев под коммуникации: строители самовольно передвинули забор стройки, захватив под перекладку труб еще часть озелененной территории. Об этом сообщается на сайте Activatica.Org.

Стройка ведется с октября 2016 года вблизи от стратегического и опасного объекта - газорегуляторного пункта "Щукино". Кроме того, возведение дома сопровождается самозахватом территории под коммуникации. По неподтвержденным пока данным, через сосняк собираются прорубать дорогу к элитному ЖК. Вокруг территории строительства можно встретить помеченные к вырубке вековые сосны. По словам журналистов, на территории вокруг стройки появились стихийные провалы грунта и наблюдаются оползневые процессы, однако застройщика это не смущает.

При этом строительство ведется в непосредственной близости от газорегуляторного пункта, и любая ошибка может привести к аварии. По закону, такие взрывоопасные объекты должны располагаться в 500 метрах от жилых домов, но строители почему-то не обращают на это внимания. Еще одна группа активистов собирает подписи против "благоустройства" леса и установки фонарей.

Кроме того, строительство прямым образом нарушает закон об особо охраняемых природных территориях - по территории парка "Москворецкий", по одной дороге одновременно с детьми и гуляющими людьми ездит тяжелая строительная техника. На ситуацию обратили внимание в природоохранной прокуратуре, однако влиятельный застройщик выиграл процесс, и строительство продолжается, пока в прокуратуре готовят новые иски.

Непростая ситуация сложилась и вблизи стройки: забор стадиона "Октябрь" после начала строительства дал гигантскую трещину и грозит обвалиться, активисты утверждают, что из-за строительства происходят стремительные подвижки почвы. В самом парке уже сломано несколько деревьев, а оставшиеся закрепляют железными скобами между собой. Территория парка используется для прокладки коммуникаций, хотя экологическая экспертиза на предмет строительства вблизи Москвы-реки не проводилась. При этом ни рабочие, ни представители застройщика на вопросы местных жителей просто не реагируют.

По итогам схода участники приняли резолюцию, в которой потребовали соблюдения прав жителей Москвы при строительстве ЖК, а также отмены строительства на Живописной, 21, которое сокращает и без того дефицитные зеленые территории. Они также требуют проверить правомерность выдачи разрешений на строительство и привлечь к ответственности чиновников, выдавших разрешение вопреки законодательству.

Напомним, в ноябре 2016 года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку Москворецкий, находящемуся по соседству со строительством. Ситуацией заинтересовались и в Совете по правам человека при президенте России, члены которого обратили внимание на тот факт, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В начале апреля 2017 года неизвестные разрисовали могильными плитами этаж в доме активиста Ярослава Никитенко, активно выступающего против строительства "Серебряного бора". Надпись на одной из плит гласила: "Ярослав Никитенко жил в 69-й квартире". Такое развитие событий активисту обещалось, если он не "заткнется". Полиция, впрочем, отказалась возбуждать уголовное дело по статьям об угрозе убийством и вандализме.
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