

В Москве неизвестные избили защитника "Крылатских холмов" юриста Валентина Карелина Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как рассказал



По словам Карелина, злоумышленники били его довольно долго - до тех пор, пока случайный прохожий не попытался их оттащить. Хулиганы поначалу погнались и за ним, но затем запрыгнули в "девятку" без номеров и скрылись.



Карелин вызвал полицию. По его словам, сотрудники уголовного розыска уже ведут доследственную проверку по факту нападения. Полицейские не нашли автомобиль нападавших по горячим следам, но позже юристу сообщили, что у полиции есть некие записи с камер наблюдения, рассказал Карелин







Сам юрист уверен, что у нападавших не было цели его ограбить. Карелин связывает избиение со своей профессиональной деятельностью, а именно с противостоянием компании "Лата-Трэк".



Эта частная фирма арендует три четверти территории "Крылатских холмов" под горнолыжный комплекс. Выступающие против нее активисты объединились в движение "Спасем Крылатские холмы!", одним из основателей которого является Карелин. Как утверждают участники движения, "Лата-Трэк" незаконно вырубает деревья, меняет природный рельеф и ограничивает доступ горожан на территорию заказника. Список претензий к компании опубликован на сайте



Карелин регулярно выступает против "Лата-Трэка" в суде, представляя интересы жителей Крылатского. По его словам, в суд подают на "местных жителей, которым пытаются запретить гулять по своей территории, либо на людей, которые высказались про эту "Лату-Трэк", им не понравилось и они подают иски о защите репутации". "Очередной суд с ними начался буквально за день до нападения - компания подала в суд на местного активиста Дмитрий Легошина, который высказал мнение о связях компании с офшорами", - сообщил юрист.



Об избиении Карелина также сообщил на своей странице в



Петрунин напомнил, что по-прежнему не наказаны совершившие



Кроме того, в 2015 году возле своего дома на Крылатской улице неизвестные избили районного активиста Андрея Серегина, также критиковавшего компанию "Лата-Трэк" за нанесение ущерба природе. Лица нападавших были скрыты, они били жертву ногами по голове и ничего не забрали. В Москве неизвестные во вторник, 30 января, избили юриста Валентина Карелина. Пострадавший, в частности, представляет интересы жителей района Крылатское, которые ведут борьбу за сохранение местного парка "Крылатские холмы". Это уже третье подобное нападение за последние годы.Как рассказал "Коммерсанту" сам Карелин, на него напали в 14 часов вторника возле метро "Крылатское". Нападавших было трое, их лица были закрыты шарфами. "Я шел в метро и услышал, что сзади бежит человек, но не придал значения - думал, что кто-то спешит на станцию. Посторонился, чтобы пропустить, но меня неожиданно дернули за шиворот, и я на скользком месте упал. Тут подбежали еще два человека, и втроем они начали бить меня ногами по голове", - описал нападение пострадавший.По словам Карелина, злоумышленники били его довольно долго - до тех пор, пока случайный прохожий не попытался их оттащить. Хулиганы поначалу погнались и за ним, но затем запрыгнули в "девятку" без номеров и скрылись.Карелин вызвал полицию. По его словам, сотрудники уголовного розыска уже ведут доследственную проверку по факту нападения. Полицейские не нашли автомобиль нападавших по горячим следам, но позже юристу сообщили, что у полиции есть некие записи с камер наблюдения, рассказал Карелин "Медиазоне" Сам юрист уверен, что у нападавших не было цели его ограбить. Карелин связывает избиение со своей профессиональной деятельностью, а именно с противостоянием компании "Лата-Трэк".Эта частная фирма арендует три четверти территории "Крылатских холмов" под горнолыжный комплекс. Выступающие против нее активисты объединились в движение "Спасем Крылатские холмы!", одним из основателей которого является Карелин. Как утверждают участники движения, "Лата-Трэк" незаконно вырубает деревья, меняет природный рельеф и ограничивает доступ горожан на территорию заказника. Список претензий к компании опубликован на сайте "Спасем Крылатские холмы" Карелин регулярно выступает против "Лата-Трэка" в суде, представляя интересы жителей Крылатского. По его словам, в суд подают на "местных жителей, которым пытаются запретить гулять по своей территории, либо на людей, которые высказались про эту "Лату-Трэк", им не понравилось и они подают иски о защите репутации". "Очередной суд с ними начался буквально за день до нападения - компания подала в суд на местного активиста Дмитрий Легошина, который высказал мнение о связях компании с офшорами", - сообщил юрист.Об избиении Карелина также сообщил на своей странице в Facebook депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское Максим Петрунин. К посту прикреплены фотографии пострадавшего с кровоподтеками на лице.Петрунин напомнил, что по-прежнему не наказаны совершившие нападение 20 сентября 2017 года на муниципального депутата Крылатского Романа Мирошниченко, координатора движения "Спасем Крылатские холмы!". "Прошло четыре месяца, а дело без видимого движения, несмотря на особый статус потерпевшего", - отметил депутат.Кроме того, в 2015 году возле своего дома на Крылатской улице неизвестные избили районного активиста Андрея Серегина, также критиковавшего компанию "Лата-Трэк" за нанесение ущерба природе. Лица нападавших были скрыты, они били жертву ногами по голове и ничего не забрали.



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