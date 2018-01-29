В Следственном комитете РФ заявили, что противники приговора Мисюриной "нарушают элементарную этику"

29 января 2018 г. СК: вина врача Мисюриной доказана независимыми специалистами и результатами экспертиз

В следственном управлении СК настаивают на том, что связь Мисюриной с гибелью пациента была доказана в ходе комиссионных судебно-медицинских экспертиз. В ведомстве уверены, что врач, которая работает в частной клинике, нарушила методику выполнения трепанобиопсии правой подвздошной кости пациента. Позднее из-за обильного кровотечения мужчина скончался.