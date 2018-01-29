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В Следственном комитете РФ заявили, что противники приговора Мисюриной "нарушают элементарную этику"
30 января 2018 г. | Время публикации 14:48 | Последние изменения 16:24
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Обсуждение вынесенного судом приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была признана виновной в смерти пациента, нарушает этику и подрывает веру людей в медицину. Об этом говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

"Вызывает крайнее удивление, когда приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу", - сказала она. По словам Петренко, такие комментарии не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом.

"Еще большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела", - добавила Петренко, подчеркнув, что работа следователей строится таким образом, чтобы максимально объективно разобраться в каждом конкретном происшествии. По ее словам, о врачебных ошибках в Следственный комитет сообщают довольно часто, но уголовное дело возбуждается лишь в каждом третьем подобном случае.

Ранее в столичном управлении Следственного комитета заявили, что виновность врача-гематолога Елены Мисюриной "подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медучреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз". В СК уверены, что Мисюрина, которая работает в частной клинике, нарушила методику выполнения трепанобиопсии, что привело к смерти пациента.

Между тем "дело Мисюриной" вызвало широкий общественный резонанс. Ранее 29 января депутат Госдумы Владимир Гутенев направил генпрокурору Юрию Чайке обращение с просьбой проанализировать приговор врачу и рассмотреть возможность апелляции или кассации по этому делу. Перед этим на "дело Мисюриной" обратили внимание столичный мэр Сергей Собянин и его заместитель Леонид Печатников. Градоначальник заявил, что подобные дела "должны рассматриваться максимально корректно и объективно", а Печатников назвал произошедшее судебной ошибкой. По его словам, мэрия позаботилась о том, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты.
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