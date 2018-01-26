Осужденная на два года тюрьмы врач Елена Мисюрина впервые прокомментировала свое дело

26 января 2018 г. Главврачи московских больниц вступились за коллегу, получившую реальный срок после смерти пациента

На днях Черемушкинский суд приговорил к двум годам лишения свободы врача-гематолога Елену Мисюрину, которая пять лет назад делала биопсию пациенту с несколькими серьезными заболеваниями. Через несколько дней после процедуры мужчина умер в другой клинике, где ему делали операцию. Но виновницей смерти следствие сочло Мисюрину.