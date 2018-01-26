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Осужденная на два года тюрьмы врач Елена Мисюрина впервые прокомментировала свое дело
30 января 2018 г. | Время публикации 19:51
Рубрики: Общество  
 
Елена Мисюрина | Сайт ГКБ 52
Осужденная на два года тюрьмы из-за смерти пациента гематолог Елена Мисюрина впервые после приговора рассказала о своем уголовном деле. Ее монолог опубликован на сайте телеканала "Дождь". Врач рассказала, что еще до суда следователь ей пообещал: "Вас осудят, что бы вы ни делали". При этом Мисюрина добавила, что обвинительный приговор все равно стал для нее шоком.

"Мы шли за оправдательным приговором. Я была с прической, нарядная, никаких вещей с собой, а потом я слышу - два года реального срока, и на меня надевают наручники. Мне понравилась формулировка: "особо опасна", - отметила осужденная.

По ее словам, произошедшее находится за гранью ее понимания. "Скажите, как судья может ссылаться на патологоанатомическую экспертизу клиники "Медси", если у больницы пять лет не было лицензии на эту деятельность, а у врача, что проводил вскрытие, не было даже трудового договора? Как мог тот патологоанатом дать заключение на первый день пребывания пациента в клинике, он что, уже тогда его вскрыл? Но показания этого врача легли в основу двух обвинений", - возмутилась Мисюрина.

Напомним, инцидент с пациентом произошел в 2015 году. 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы обратился в клинику, где работала Мисюрина. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости. После процедуры мужчина некоторое время пробыл в клинике, а затем уехал на своем автомобиле. Однако вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", и МРТ показала массивную забрюшинную гематому. Следствие считает, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины.

Мисюрина исключила вероятность подобного сценария. "Человек с ранением не смог бы полтора дня ходить, водить машину. Если бы было ранение, то из артерии кровь за 20 минут бы вытекла, он бы у меня с кушетки не встал. Выходит, через четверо суток пациента оперируют, он умирает, патологоанатом показывает на меня. А следователь говорит - вы извините, так велено. Я еще пожалеть его должна?" - заявила гематолог.

Она добавила, что "врачей уже загнали окончательно", врач должен всем, но он сам никак не защищен. "Любая манипуляция влияет на состояние пациента, это всегда риск - тогда вообще лучше ничего не делать, не оперировать. Мы должны улыбаться, заполнять тонну бумаг, а прав никаких нет, даже права на защиту. Я серьезно думаю, буду ли заниматься медициной в дальнейшем", - посетовала Мисюрина.

Осужденная также обратила внимание на то, что это не первый случай. "Врач Цыбульская из Петербурга (ее обвиняют в том, что она забыла инструмент в животе пациента) - ведь понятно было, что с таким зажимом внутри пациент жить не может. Я очень надеюсь, что дело пересмотрят. Ведь у всех этих людей, которые меня посадили, есть руководство, и теперь оно в курсе. Но сколько ждать аппеляцию, сколько я еще проведу в тюрьме, не знаю. Мне не легко здесь просто сидеть, я человек деятельный, но сдаваться, падать духом не собираюсь", - подчеркнула собеседница телеканала.

Отметим, что защита врача просила суд проверить действия частной клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены: по данным сторонников врача, при онкологии спонтанные кровоизлияния являются наиболее частой причиной смерти пациентов, а версия, связывающая диагностику и факт смерти пациента, не подтверждена доказательствами экспертизы. Специалисты считают, что чиновники пытаются перенести на врачей вину "за резкое ухудшение качества и доступности медицинской помощи, наступившее в ходе реформы и так называемой оптимизации российского здравоохранения".

Коллеги Мисюриной полагают, что вынесение обвинительного приговора отрицательно скажется в том числе на лечении пациентов. "Тяжелых пациентов никто не захочет брать. "Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что вас будут футболить из ЛПУ в ЛПУ, и вы не будете понимать, что происходит. Вам не скажут правды", - заявил накануне заместитель главного врача Ильинской больницы Ярослав Ашихмин.

В Следственном комитете же заявили, что противники приговора Мисюриной "нарушают элементарную этику". "Вызывает крайнее удивление, когда приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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