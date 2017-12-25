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Автобус с пассажирами въехал в забор возле станции метро "Сходненская", пострадавших нет
30 января 2018 г. | Время публикации 16:59 | Последние изменения 17:19
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Рейсовый автобус въехал в ограждение около станции метро "Сходненская", в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Автобус наехал на забор на улице Героев Панфиловцев, дом 1. Пострадавших в результате аварии нет", - сказал собеседник агентства: о причинах инцидента не сообщается. Напомним, 25 декабря прошлого года автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар", в результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

Еще через несколько дней после этого происшествия автобус снёс остановку у станции метро "Сходненская", три человека пострадали. Появившиеся записи видеорегистратора автобуса и сторонних автомобилей дают понять, что у автобуса Мосгортранса то ли отказали тормоза, то ли заклинило руль. Однако сам злополучный автобус, по словам пользователей, и сейчас перевозит пассажиров.

По словам источника в департаменте транспорта, одна из причина высокой аварийности автобусов - состояние водителей, которые постоянно перерабатывают, имея шестидневную рабочую неделю. Кроме того, на автобусы переводят всё большее число троллейбусных маршрутов, а проверка автобусов после ДТП 25 декабря носила формальный характер.

Недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. О том, что оба происшествия связаны в первую очередь с человеческим фактором, заявил и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, добавив, что эффективного способа защиты остановки, который решал бы при этом проблему доступности городского транспорта, в столице пока не существует.

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