

Обвал подземного перехода возле метро "Улица 1905 года": минимум 5 человек пострадали Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва" Агентство городских новостей "Москва"



Тем временем Telegram-канал



В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб и медики. Спасатели разбирают завалы.



По предварительным данным, причиной инцидента, вероятно, мог быть снег, скопившийся на строительных лесах над подземным переходом. "Говорить о причинах пока рано, но не исключено, что обрушение произошло из-за снега. Сейчас ведется разбор завалов", - приводит ТАСС слова информированного источника.



В СМИ уже появилась первая информация об именах пострадавших:





1. Сорокина Людмила Леонидовна, 48 лет.





2. Мишина Дарья Константиновна, 23 года.





3. Сибиркина Елена Сергеевна, 31 год.





Вскоре старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила прессе о том, что при обрушении строительных конструкций над пешеходным переходом пострадали пятеро рабочих, "которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения".



"Следственными органами проводится доследственная проверка: осуществляется осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова (цитата по ТАСС).



По данным СК, обрушение строительных лесов произошло при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода. Площадь обрушения составила 50 кв. метров.



Вскоре на официальном сайте СК появилось



Собянин поручил провести служебное расследование после обрушения пешеходного перехода



На произошедший инцидент уже отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пешеходный переход возле метро "Улица 1905 года" эксплуатирует "Гормост".



"Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения", - говорится в сообщении на официальной странице градоначальника в



Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в свою очередь, подтвердил информацию о пяти пострадавших при обрушении. "На место происшествия в течение семи минут прибыли несколько бригад скорой помощи. Всего пострадали пять человек, все они уже госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех удовлетворительное, у одного из пострадавших - средней степени тяжести", - приводит его слова



На Пресненском Валу возле метро "Улица 1905 года" обрушился временный навес над подземным переходом, установленный из-за ремонтных работ. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, пятеро из которых госпитализированы, сообщает телеканал РЕН ТВ Тем временем Telegram-канал Mash сообщил о 10 пострадавших. По информации издания, изначально шла речь о семи раненых, однако их количество возросло, когда стало ясно, что под завалами осталось еще несколько человек.В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб и медики. Спасатели разбирают завалы.По предварительным данным, причиной инцидента, вероятно, мог быть снег, скопившийся на строительных лесах над подземным переходом. "Говорить о причинах пока рано, но не исключено, что обрушение произошло из-за снега. Сейчас ведется разбор завалов", - приводит ТАСС слова информированного источника.В СМИ уже появилась первая информация об именах пострадавших:1. Сорокина Людмила Леонидовна, 48 лет.2. Мишина Дарья Константиновна, 23 года.3. Сибиркина Елена Сергеевна, 31 год.Вскоре старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила прессе о том, что при обрушении строительных конструкций над пешеходным переходом пострадали пятеро рабочих, "которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения"."Следственными органами проводится доследственная проверка: осуществляется осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова (цитата по ТАСС).По данным СК, обрушение строительных лесов произошло при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода. Площадь обрушения составила 50 кв. метров.Вскоре на официальном сайте СК появилось сообщение о начале доследственной проверки по факту произошедшего. "В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе СК.На произошедший инцидент уже отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пешеходный переход возле метро "Улица 1905 года" эксплуатирует "Гормост"."Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения", - говорится в сообщении на официальной странице градоначальника в Twitter Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в свою очередь, подтвердил информацию о пяти пострадавших при обрушении. "На место происшествия в течение семи минут прибыли несколько бригад скорой помощи. Всего пострадали пять человек, все они уже госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех удовлетворительное, у одного из пострадавших - средней степени тяжести", - приводит его слова РБК



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