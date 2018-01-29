Сообщения о массовом "минировании" зданий в Москве надиктовал один голос

Все сообщения об угрозах взрыва в столице, поступившие в понедельник, 29 января, были продиктованы одним и тем же голосом. Об этом агентству "Москва"
сообщил источник в экстренных службах. По его словам, звучал, предположительно, заранее записанный голос. Официальных комментариев на этот счет нет.
В понедельник городские службы выезжали на 33 объекта после анонимных звонков о "минировании". Из столичных управ, департаментов, больниц и других административных зданий было эвакуировано около 4,7 тысячи человек. Все здания и прилегающие территории были проверены, ни одна из угроз не подтвердилась.
Сообщения об угрозах взрыва стали поступать в понедельник около 12:00. С начала года это самая масштабная волна минирований в городе, отмечает ТАСС. Звонки поступили в Госдуму
, причем здание парламента было "заминировано" дважды за четыре часа, в Совет Федерации, столичные департаменты по конкурентной политике, торговли и услуг, финансов, здравоохранения, образования, труда и соцзащиты.
Эвакуация проходила в управах районов Измайлово, Коньково, Хорошево-Мневники, Обручевский, Соколиная гора, Теплый Стан и Академический. Людей также выводили из здания Московской государственной вневедомственной экспертизы, главного управления ЗАГСа Московской области, приемной правительства Подмосковья, Государственной фельдъегерской службы, Московской межбанковской валютной биржи.
Телефонный террорист также атаковал храм Василия Блаженного, Курский и Киевский вокзалы, прокуратуру Москвы, финансовое казначейство, пять городских клинических больниц
(N70, 31, 67, 12 и 52) и 52-й консультативно-диагностический центр Минобороны РФ, Боткинскую больницу, Музей русского импрессионизма на Ленинградском проспекте и здание Ростуризма.
Первая массовая волна анонимных звонков о минировании обрушилась на российские города в середине сентября. Звонки о якобы заложенных бомбах поступали в 190 городов и коснулись более 3,5 тысячи объектов. В общей сложности было эвакуировано более 2,5 миллиона человек. По фактам ложных сообщений заведены уголовные дела по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), в том числе в Москве.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью перед новым годом рассказал, что в подавляющем числе случаев злоумышленники сообщали о якобы заложенных бомбах при помощи IP-телефонии
. Звонки поступали с территории Турции, Украины, США и Японии. Замглавы МВД Игорь Зубов со своей стороны отмечал, что большинство звонков поступило из "мест концентрации террористов в Сирии". Помимо уже указанных стран он также назвал Канаду, Казахстан и Узбекистан.