Сообщения о массовом "минировании" зданий в Москве надиктовал один голос

29 января 2018 г. Неизвестные "заминировали" несколько столичных больниц и здание ММВБ

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех городских клинических больницах и здании Московской межбанковской валютной биржи. Сообщение о минировании Госдумы поступило во второй раз за день.