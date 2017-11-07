Автомобилист получил штраф за "неправильную парковку" в пробке на дублере Каширского шоссе

26 декабря 2017 г. Москвичку оштрафовали за стоянку автомобиля с пробитым после ДТП колесом в "неположенном месте"

После аварии женщина с мужем вызвали ГИБДД, включили аварийку и выставили знак аварийной остановки. Однако проезжавший мимо "паркон" автоматически выписал штраф в 3 тысячи рублей. Обжаловать его в суде не удалось.