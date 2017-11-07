Автомобилист получил штраф за "неправильную парковку" в пробке на дублере Каширского шоссе

Автомобилист Арсен Мирабян в Москве получил штраф в размере 3 тысяч рублей за "парковку в неположенном месте", хотя в момент "нарушения" медленно ехал в пробке. Фотофиксация была сделана системой "Паркрайт" из салона служебной машины на дублере Каширского шоссе 21 декабря. Снимок публикует сообщество "Синие ведерки" в Facebook
.
Три фото были сделаны с разницей в минуту, и на них "четко видно", что внедорожник Volkswagen в это время ехал в пробке перед светофором по средней полосе трехполосной дороги, отмечается в сообщении. На дороге видна разметка - указывающая вперед стрелка, а также другая машина в потоке. Мирабян обратился в МАДИ, где ему напомнили о возможности обжаловать штраф в течение 10 дней. Но так как это произошло перед Новым годом, мужчина не успел подать жалобу и был вынужден оплатить штраф.
Как уточняет "Коммерсант"
, в момент фиксации нарушения Мирабян оказался в зоне знака "Остановка запрещена". В компании "Технологии распознавания", производящей "Паркрайты", инцидент объяснили "халатностью эксплуатирующей организации", и выразили недоумение, почему водитель служебного автомобиля ехал в потоке с включенным режимом фиксации нарушений.
В пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) изданию сообщили, что штраф будет отменен, водителю вернут деньги, а в отношении сотрудника, "допустившего ошибку при изучении фотоматериалов", проводится служебная проверка. "Виной всему абсолютно халатный подход проверяющих и, конечно же, пресловутая поправка к ст. 1.5 КоАП РФ, которая ввела презумпцию виновности в отношении водителей при фиксации "нарушения" камерой фото-видеофиксации", - комментируют ситуацию в "Синих ведерках".Похожий штраф
уже несколько месяцев пытается обжаловать автомобилистка Екатерина Беляева, которая попала в аварию на улице Расковой и остановились в ожидании ГИБДД под запрещающим знаком. Проезжающий мимо "Паркон" зафиксировал нарушение, при этом на снимке виден знак аварийной парковки и муж Беляевой, пытающийся поменять колесо.
Савеловский суд счел, что остановка не была вынужденной, и автомобиль можно было переставить в другое место, где нет запрещающих знаков. Теперь москвичка пытается обжаловать решение в Мосгорсуде. А в ноябре 2017 года автомобилист получил штраф за неправильную парковку, ожидая въезда
на переполненную платную стоянку в центре Москвы.