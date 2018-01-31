В среду в столице вновь ожидается снег и метель Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В среду, 31 января, в столице вновь ожидается снег и метель, сообщает Гидрометцентр России . В столице будет облачно. Ночью снег, температура в Москве минус 3 - минус 1, по области от минус 5 градусов до 0, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем небольшой, местами умеренный снег, метель, температура в Москве минус 3 - минус 1, по области от минус 5 градусов до 0, к вечеру понижение до минус 8 градусов, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



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