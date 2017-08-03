Участники реновации получат 10-процентную скидку на докупку квадратных метров

Участникам программы реновации в Москве будет предоставляться 10-процентная скидка на покупку дополнительных квадратных метров и квартир. Соответствующее решение было принято на заседании президиума столичного правительства. "Речь идет о дополнительных квадратных метрах, когда люди желают приобрести дополнительно квартиру, либо расширить площадь предоставляемой квартиры", - пояснил мэр Сергей Собянин, слова которого приводит агентство "Москва"
.
Участники программы за доплату смогут приобрести квартиры в том же доме, где им предоставляется равнозначное жилье, либо в другом доме, но в том же районе, передает "Интерфакс"
. Собственники при покупке дополнительных метров будут заключать с фондом реновации договор мены с доплатой, нанимателей - договор купли-продажи.
Доплатить можно за одну или несколько квартир, но их общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров, подчеркнул заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Для этого нужно будет отправить письменное заявление в Фонд реновации.
Размер доплаты установят эксперты, расчет будет производиться по рыночной цене, сообщил Хуснуллин. "Безусловно, на первом этапе предложение будет иметь определенное ограничение, но после увеличения построенных домов такая программа будет развиваться", - добавил заммэра. Собянин, в свою очередь, отметил, что порядок приобретения дополнительных метров и квартир будет "корректироваться с учетом наработанного опыта".
Помимо собственных средств для доплаты разрешается привлекать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты и другие "не запрещенные законодательством РФ источники". Воспользоваться правом на приобретение квартиры со скидкой можно не только в процессе реновации, но и в течение двух лет после переезда в равнозначную квартиру.
Порядок подачи заявок и другие условия приобретения квартир за доплату будут установлены регламентом фонда реновации, который планируется утвердить в ближайшее время. В нем могут быть установлены случаи увеличения максимальной площади для отдельных категорий участников программы.
В августе прошлого года газета "Коммерсант" писала, что столичные власти готовы предложить переселенцам квартиры большей площади без доплаты, но в более дешевом и отдаленном районе
в пределах округа. Также сообщалось, что рассматривается и вариант, при котором жители сносимых домов смогут переехать в квартиры побольше в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке.
Председатель Мосгордумы вскоре после этого заявил, что просьбы москвичей сменить район проживания
в рамках программы реновации - один из популярных запросов, поступающих депутатам.