Участники реновации получат 10-процентную скидку на докупку квадратных метров

14 августа 2017 г. Глава Мосгордумы рассказал о желании переселенцев по программе реновации сменить район проживания

По словам Алексея Шапошникова, просьбы москвичей сменить район проживания в рамках программы реновации стали одним из популярных запросов, поступающих депутатам Мосгордумы. Многие также просят об улучшении жилищных условий.