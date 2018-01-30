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Мэр Москвы и супруга бывшего мэра Лужкова попали в "кремлевский список" Минфина США
30 января 2018 г. | Время публикации 11:56 | Последние изменения 12:37
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин попал в открытый "кремлевский список", обнародованный во вторник Минфином США. В нем указаны 210 человек, связанных, по данным Вашингтона, с российскими властями. Среди них 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Фактически в "кремлевский список" были внесены: все правительство в полном составе во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, ключевые политические и общественные деятели, руководство администрации президента РФ, российские бизнесмены из списка Forbes.

Мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко - единственные главы регионов, попавшие в доклад Минфина США. Собянина включение его персоны в "кремлевский список" не удивило. По его мнению, было бы даже странно, если бы он туда не попал.



В "кремлевский список" также включена супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, которая в прошлом году возглавила список богатейших женщин России по версии российского издания журнала Forbes.

Список составлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В американском Минфине отметили, что он не является санкционным и автоматически не налагает никаких ограничительных мер на его фигурантов. Однако в Кремле считают, что подготовка списка - "это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние".

Эксперты считают, что включение в список может сократить попавшим в него лицам доступ к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.
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Вторник, 30 января 2018 г. // Последняя новость 11:56
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