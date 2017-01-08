NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
января
pda
Поиск
Архив

Зимний велопарад пройдет в Москве 11 февраля по маршруту вокруг "Зарядья"
30 января 2018 г. | Время публикации 10:13 | Последние изменения 10:41
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва / Зыков Кирилл
Традиционный зимний велопарад пройдет в Москве 11 февраля. Кольцевой маршрут протянется от 3-й Фрунзенской улицы до парка "Зарядье" и вокруг него, сообщил агентству "Москва" куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов. Помимо него в столице в этом году планируется провести еще три велопарада.

Весенний велопарад, который в Москве обычно проходит 27 мая, в этом году перенесен на 20 мая в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, сообщил Кумов. На сайте Let's bike it! в списке запланированных мероприятий также значатся две акции "На работу на велосипеде" - 18 мая и 21 сентября - и ночной велопарад в День московского транспорта 14 июля. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.

В прошлом году зимний велопарад прошел в Москве 8 февраля несмотря на 27-градусный мороз и оранжевый уровень опасности погоды. Власти советовали перенести его из-за холодов, но организаторы отказались, пояснив, что парад призван показать необходимость развития велоинфраструктуры и создания комфортной среды для велосипедистов независимо от погоды. Заезд по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно продлился около часа, в акции участвовали более 500 человек.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Более пятисот самых стойких велосипедистов приняли участие в параде при -27: ФОТО
8 января 2017 г.
Более пятисот самых стойких велосипедистов приняли участие в параде при -27: ФОТО
На первом в году велопараде ожидалось порядка пяти тысяч человек, но ударившие морозы сильно сократили число участников. На старте и финише дежурили врачи и сотрудники МЧС, однако помощь после заезда никому не понадобилась.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.01.2018   12:36
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 30 января 2018 г. // Последняя новость 11:56
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>