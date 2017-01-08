Зимний велопарад пройдет в Москве 11 февраля по маршруту вокруг "Зарядья"

Традиционный зимний велопарад пройдет в Москве 11 февраля. Кольцевой маршрут протянется от 3-й Фрунзенской улицы до парка "Зарядье" и вокруг него, сообщил агентству "Москва"
куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов. Помимо него в столице в этом году планируется провести еще три велопарада.
Весенний велопарад, который в Москве обычно проходит 27 мая, в этом году перенесен на 20 мая в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, сообщил Кумов. На сайте Let's bike it!
в списке запланированных мероприятий также значатся две акции "На работу на велосипеде" - 18 мая и 21 сентября - и ночной велопарад в День московского транспорта 14 июля. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.
В прошлом году зимний велопарад прошел в Москве 8 февраля несмотря на 27-градусный мороз
и оранжевый уровень опасности погоды. Власти советовали перенести его из-за холодов, но организаторы отказались, пояснив, что парад призван показать необходимость развития велоинфраструктуры и создания комфортной среды для велосипедистов независимо от погоды. Заезд по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно продлился около часа, в акции участвовали более 500 человек.