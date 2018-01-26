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Прокуратура потребовала признать незаконным и отменить решение о референдуме в районе Якиманка
30 января 2018 г. | Время публикации 09:35 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Замоскворецкая районная прокуратура потребовала признать незаконным и отменить решение муниципальных депутатов Якиманки о проведении референдума 18 марта, пишет "Коммерсант". Предварительное слушание пройдет в суде во вторник. В заявлении прокуратуры говорится, что решение совета депутатов противоречит федеральному и городскому законодательству, а сам референдум не будет иметь правовых последствий.

Межрайонный прокурор считает, что вынесенные на референдум вопросы не являются вопросами местного значения, поэтому органы местного самоуправления не смогут выполнить принятое в ходе опроса решение. Напомним, на референдум выносится шесть вопросов, в том числе о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк искусств "Музеон", об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в сквере Каримова и об ограничении высотности застройки в районе 30 метрами.

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, комментируя реакцию прокуратуры, заявил, что "подтвердились самые худшие ожидания". "Московские власти не заинтересованы в проведении референдумов в Москве, а в качестве давления используется прокуратура", - сказал он, отметив, что в Совет депутатов пришла сразу повестка в суд.

Депутат Мосгордумы Александр Семенников в беседе с газетой заявил, что полномочия по установке памятников закреплены за столичным парламентом, и предложил решать локальные проблемы с помощью портала "Наш город". Официальных ответов из мэрии и Мосгордумы на решение провести референдум не поступало.

Напомним, провести референдум в день президентских выборов планировали и депутаты района Марьино. На голосование предлагалось вынести вопрос об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино. Позже инициаторы отозвали свою заявку. В Мосгоризбиркоме пояснили, что жители не поддержали идею. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объединение столичных районов бессмысленным.
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