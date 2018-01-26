Прокуратура потребовала признать незаконным и отменить решение о референдуме в районе Якиманка

26 января 2018 г. В районе Якиманка предлагают провести референдум о переносе памятника Ленину, приурочив его к выборам президента

Депутаты Якиманки хотят провести 18 марта референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон". Там же обсудят установку памятника Исламу Каримову и ряд проблем, связанных с работой общественного транспорта.