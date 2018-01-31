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Дети затушили снежками Вечный огонь в Кашире
30 января 2018 г. | Время публикации 15:47 | Последние изменения 16:33
Рубрики: Происшествия  
 
Кашира Телеканал / YouTube
Полиция ведет расследование инцидента, в ходе которого подростки потушили Вечный огонь в Кашире с помощью снежков. Как сообщается на портале "Каширские известия", инцидент произошел 29 января около четырех часов дня на Аллее Славы в Кашире-2.

Трое подростков помогали дворникам чистить снег у мемориала, но как только работники коммунальной службы ушли, начали развлекать себя прыжками через "Вечный огонь" и попытками потушить пламя с помощью снежков. Спустя несколько минут огонь погас, и подростки скрылись. Местные жители передали информацию о происшествии в службу "112", до приезда аварийной бригады газ распространялся по территории Аллеи Славы. Полиция уточняет личности несовершеннолетних хулиганов.

Подобный инцидент произошел несколько дней назад в муниципальном парке имени 30-летия Победы в Абинске Краснодарского края, запись камер уличного видеонаблюдения зафиксировала, как две 16-летние школьницы танцевали вокруг мемориала, делали снимки и плевали в огонь. Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, полицейские побеседовали и с родителями школьниц, в отношении которых также были составлены протоколы об административном правонарушении.

Осенью 2014 года пьяная женщина "от скуки" спалила венок у Вечного огня на Аллее воинской славы в поселке Пятиморск в Волгоградской области. В апреле 2016 года в Белгороде приезжего сибиряка приговорили к трем годам колонии за то, что онсправил нужду на Вечный огонь.

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