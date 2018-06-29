Парк Горького, ВДНХ и Московский зоопарк закрылись для посещения из-за непогоды

Управление МЧС по Москве разослало днем 30 июня SMS-сообщения с предупреждением о том, что в субботу и воскресенье, 1 июля, в столице ожидается дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.
В субботу в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 закрываются для
посещения Московский зоопарк, территория ВДНХ и парка "Останкино", а также фан-зона на Воробьевых горах
. С трех часов дня также закрывается и парк Горького, говорится в объявлении на его сайте.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве выпадет
около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности.
В МЧС рекомендуют переждать грозу в зданиях. А тем,
кого непогода застанет на улице, МЧС советует избегать шатких
конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам в грозу рекомендуют
немедленно припарковаться вдали от деревьев.
В свою очередь, главное управление МЧС по Московской области предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в субботу. "Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами в Московской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.
С понедельника в столичном регионе начнется период похолодания. Днем 2 июля воздух прогреется до 21-23 градусов, в последующие дни температура вряд ли поднимется выше 20-градусной отметки.