

Парк Горького, ВДНХ и Московский зоопарк закрылись для посещения из-за непогоды Рубрики: Погода

Global Look Press



В субботу в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 закрываются для посещения Московский зоопарк, территория ВДНХ и парка "Останкино", а также



Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве выпадет около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности.



В МЧС рекомендуют переждать грозу в зданиях. А тем, кого непогода застанет на улице, МЧС советует избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам в грозу рекомендуют немедленно припарковаться вдали от деревьев.



В свою очередь, главное управление МЧС по Московской области предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в субботу. "Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами в Московской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.



С понедельника в столичном регионе начнется период похолодания. Днем 2 июля воздух прогреется до 21-23 градусов, в последующие дни температура вряд ли поднимется выше 20-градусной отметки. Управление МЧС по Москве разослало днем 30 июня SMS-сообщения с предупреждением о том, что в субботу и воскресенье, 1 июля, в столице ожидается дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.В субботу в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 закрываются для посещения Московский зоопарк, территория ВДНХ и парка "Останкино", а также фан-зона на Воробьевых горах . С трех часов дня также закрывается и парк Горького, говорится в объявлении на его сайте.Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве выпадет около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности.В МЧС рекомендуют переждать грозу в зданиях. А тем, кого непогода застанет на улице, МЧС советует избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам в грозу рекомендуют немедленно припарковаться вдали от деревьев.В свою очередь, главное управление МЧС по Московской области предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в субботу. "Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами в Московской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.С понедельника в столичном регионе начнется период похолодания. Днем 2 июля воздух прогреется до 21-23 градусов, в последующие дни температура вряд ли поднимется выше 20-градусной отметки.



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