Число обратившихся к врачам из-за выбросов на полигоне "Ядрово" в Волоколамске превысило 500 человек

Более 500 жителей Волоколамска, из них 418 детей, обратились к врачам за помощью с 21 по 29 марта, сообщил на совете депутатов Волоколамского района первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук. Жалобы на недомогание люди связывают с выбросами свалочного газа на полигоне "Ядрово", передает РБК
.
Возраст обратившихся детей - от 10 до 15 лет, взрослых - от 30 до 50 лет. По данным Ющука, для химико-токсикологического исследования
отобраны "334 пробы крови у взрослых и 236 у детей". Сорок человек, по словам первого замминистра, отправлены на санаторное лечение, на следующей неделе на обследование записаны 60 человек. Ограничений на выезд детей нет.
В центральной районной больнице Волоколамска организованы ежедневные консультации для жителей. Прием проходит с 15 до 17 часов. "Если где-то не приехала скорая на вызов, в школе не оказали кому-то помощь, или доктор поставил непонятный диагноз, не ясно, что с заключением химических исследований крови, и прочие вопросы", - пояснил Ющук, слова которого приводит "Интерфакс"
.
Консультации проводят главный врач больницы, районный педиатр и другие медицинские специалисты. "Если есть возможность, то лучше записываться. Организован телефон горячей линии 8-965-133-21-20
и местный 21380
. Предвосхищаем, что желающих может быть и немало", - сказал Ющук. По его словам, цель консультаций - "снять психоэмоциональное напряжение и четко объяснить по последствиям, которые могут или не могут наступить, связанные с концентрацией токсических элементов в воздухе".
Напомним, вечером 29 марта жители Волоколамска вышли на стихийный митинг
к зданию местной администрации с требованием ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами на полигоне "Ядрово". С начала марта такой режим действует только на территории самого полигона
. В результате в Волоколамске ввели режим повышенной готовности
, жителям начали раздавать средства индивидуальной защиты - маски и респираторы.
При этом о введении режима ЧС речи не идет, власти также не видят предпосылок для массового вывоза жителей. Вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков в эфире радиостанции "Говорит Москва"
заявил, что режима повышенной готовности пока достаточно для обеспечения безопасности жителей.
"На полигоне круглосуточное дежурство, и сотрудники МЧС, и работники полигона мониторят состояние тела полигона, и в случае появления трещин в нем оперативно тампонируют, чтобы исключить интенсивный выход газа", - сказал чиновник. Он также назвал выбросы с полигона "Ядрово" безопасными для здоровья
. Чупраков отметил, что "кратковременные превышения ПДК, как правило, длятся час или чуть более", а нормативы считаются по среднесуточным данным.
"Поэтому все врачи, профессионалы, говорят, что это крайне неприятно, этот запах действует раздражающе, но кратковременные превышения никакого вреда здоровью не приносят", - заключил вице-губернатор. Власти Волоколамска рекомендуют жителям носить влажную марлевую повязку, не проветривать помещения и не заниматься активными физическими упражнениями, а лицам, страдающим сосудистыми заболеваниями, замерять артериальное давление раз в два часа.
В МЧС тоже не нашли оснований для объявления режима чрезвычайной ситуации в Волоколамске. Там пояснили, что ситуация в городе не отвечает критериям для введения ЧС, прописанным в нормативно-правовых актах, поэтому ведомство решило ввести режим повышенной готовности: это "наиболее приемлемое и правильное решение".