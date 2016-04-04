Москвичи пожаловались на сбои в электронной системе, открепившие их от поликлиник

4 апреля 2016 г. Москвичи не могут записать детей к врачу и оплатить парковку из-за регулярных сбоев

Пользователи портала ЕМИАС жалуются на постоянные сбои, не позволяющие записать ребенка к врачу из дома. А "Московский паркинг" до сих пор устраняет последствия сбоя в приложении, произошедшие в декабре прошлого года.