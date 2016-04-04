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Москвичи пожаловались на сбои в электронной системе, открепившие их от поликлиник
30 марта 2018 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 13:02
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Москвичи пожаловались в соцсетях на то, что не могут попасть к врачу из-за технического сбоя в Единой информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом сообщает Telegram-канал "Открытые медиа". Система, разработанная по заказу правительства Москвы, позволяет прикреплять пациентов к поликлинике, записываться к врачам и вести электронные карты.

Пользователи предположили, что Москва потеряла "значительную часть" базы данных со сведениями о приписке жителей к районным поликлиникам, и опасались, что им придется заново проходить регистрацию. Врач одной из поликлиник подтвердил, что на неделе к нему обращались пациенты с просьбой прикрепить их к поликлинике заново. Другой врач заявил, что сбои были неоднократно: "у нас пациенты трижды откреплялись".

Как пояснил представитель департамента информационных технологий Москвы, сбой был не таким серьезным, как описывается в соцсетях: он случился 27 марта в 1:30, но к 9:30 того же дня работа системы была полностью восстановлена. "Базы данных прикреплений ЕМИАС и связанные с ними сервисы не пострадали. Обращений по проблемам, связанным с утерей прикреплений жителей к поликлиникам, в техническую поддержку ЕМИАС не поступало", - добавил представитель департамента.

Разного рода сбои в системе не так уж редки: в 2016 году пользователи портала ЕМИАС пожаловались на то, что записать ребенка к врачу удается только в терминалах поликлиники: сделать это из дома мешают постоянные сбои, в то время как за год до этого система работала "отлично". А при переустановке система отказывается регистрировать полис: чтобы записаться к врачу, приходится тратить не меньше часа.

В департаменте неполадки с работой объяснили регулярным ростом нагрузки на систему, ее обновлением и адаптацией, заявив, что технические работы обычно проводятся в ночное время, чтобы не мешать врачам в часы приема пациентов. Однако сами пациенты утверждают, что сбои происходят днем в рабочее время или утром, а зимой сайт висел едва ли не каждый день. По словам программистов, проблемы могут быть связаны с бюрократическими проволочками и несогласованностью работы заказчика и исполнителя.
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