В подмосковном Ногинске произошел пожар в психбольнице: более 200 человек эвакуированы

28 марта 2018 г. Около 270 человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре в Свиблово

Пожар возник в 15-этажном здании на Снежной улице, 26. В подсобном помещении на третьем этаже загорелся электрический вентилятор. Автоматическая система справилась с возгоранием до прибытия пожарных. Пострадавших нет.