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В подмосковном Ногинске произошел пожар в психбольнице: более 200 человек эвакуированы
30 марта 2018 г. | Время публикации 23:10
Рубрики: Происшествия  
 
ГУ МЧС России по Московской области
В 25-й психиатрической больнице в подмосковном Ногинске произошел пожар. Все пациенты и персонал были эвакуированы. Как сообщили в региональном главке МЧС, по предварительным данным, возгорание произошло в комнате одного из корпусов больницы, передает ТАСС.

На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения, которые проверяют все помещения на наличие людей. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник в оперативном штабе на месте ЧС, сразу после возгорания в одном из корпусов всех людей вывели с первого и второго этажей. По словам собеседника журналистов, очаг возгорания находится на третьем этаже.

В 22:25 по московскому времени агентство сообщило о том, что пожар уже ликвидирован. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального главка МЧС уточняет, что всего из-за пожара эвакуировали более 200 человек. Все пациенты были переведены в соседний корпус. "Все помещения проверены, пострадавших нет", - заверил собеседник агентства.





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