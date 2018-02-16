В подмосковном Ногинске произошел пожар в психбольнице: более 200 человек эвакуированы

В 25-й психиатрической больнице в подмосковном Ногинске произошел пожар. Все пациенты и персонал были эвакуированы. Как сообщили в региональном главке МЧС, по предварительным данным, возгорание произошло в комнате одного из корпусов больницы, передает ТАСС.
На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения, которые проверяют все помещения на наличие людей. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщил агентству "Интерфакс"
источник в оперативном штабе на месте ЧС, сразу после возгорания в одном из корпусов всех людей вывели с первого и второго этажей. По словам собеседника журналистов, очаг возгорания находится на третьем этаже.
В 22:25 по московскому времени агентство сообщило о том, что пожар уже ликвидирован. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.РИА "Новости"
со ссылкой на представителя регионального главка МЧС уточняет, что всего из-за пожара эвакуировали более 200 человек. Все пациенты были переведены в соседний корпус. "Все помещения проверены, пострадавших нет", - заверил собеседник агентства.