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Жители Волоколамска потребовали ввести в город химвойска
30 марта 2018 г. | Время публикации 08:26
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Владимир Песня
Участники протестов из-за выбросов на мусорном полигоне "Ядрово" попросили ввести химвойска на территорию Волоколамского района и эвакуировать из города всех детей. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал один из активистов Сергей Жуков.

"У нас ночью был выброс – в 87,5 раз превышение ПДК по сероводороду. Мы выловили ночью МЧС и на камеру они признались, - заявил активист. - Глава района тоже признал, но сказал, что всего лишь в 12 раз. Раньше в МЧС говорили: когда будет у вас в 50 раз превышение, тогда мы приедем и будем эвакуировать. Сейчас у нас превышение в 87 раз, но никаких действий нет. Сегодня у нас был человек, который проводил анализы – у нас здесь уже не сероводород, у нас здесь диоксины. Надо вводить химические войска".

Напомним, в четверг, 29 марта, в подмосковном Волоколамске тысячи местных жителей собрались на стихийный митинг возле здания городской администрации. Участники акции потребовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами сероводорода со свалки "Ядрово".

В разгар митинга к протестующим вышел и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации. По его словам, местные власти 30 марта уведомят об этом комиссию по чрезвычайным ситуациям Московской области, после чего начнут процедуру введения ЧС. Собравшиеся встретили эти обещания криками "Ура".

В свою очередь, мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил митингующим, что было принято решение выдать жителям подмосковного города индивидуальные средства защиты. Кроме того, в школах решается вопрос об установке ультрафиолетовых ламп. Что касается возможности уехать по путевке в санаторий, в первую очередь она будет предоставлена матерям с грудными детьми и уже после - остальным детям и инвалидам.
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