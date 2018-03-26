Жители Волоколамска потребовали ввести в город химвойска

29 марта 2018 г. Власти Волоколамского района на фоне многотысячного митинга местных жителей решили ввести режим ЧС

Вечером в четверг, 29 марта, возле здания городской администрации Волоколамска тысячи местных жителей собрались на стихийный митинг, требуя ввести режим чрезвычайной ситуации в районе. По мнению горожан, власти занижают показатели по загрязнению воздуха из-за выбросов с полигона "Ядрово". На заседании в администрации решался вопрос о том, вводить ли режим ЧС в районе.