В Подмосковье ребенок умер от отравления, выпив найденный на улице "лимонад"

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, выпившего содержимое найденной на улице бутылки. Об этом сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по Московской области. По данным ведомства, 28 марта двое братьев 11 и 8 лет гуляли на детской площадке в микрорайоне Климовск города Подольска.
Старший брат нашел брошенную пластиковую бутылку из-под лимонада с "неустановленной жидкостью" и выпил ее. Школьник предлагал выпить и младшему брату, но тот отказался. По данным "Московского комсомольца"
, на бутылке была этикетка Mountain Dew, при этом жидкость выглядела иначе, чем лимонад этой марки.
Дома у мальчика появилась рвота и другие признаки отравления, ночью состояние ухудшилось. Утром 29 марта его госпитадизировала скорая помощь, но в больнице он скончался. "Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом", - говорится на сайте областного главка СК.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Правоохранители выясняют, каким именно веществом отравился школьник.