Тематический поезд "Малый театр" запустили на Замоскворецкой линии метро

11 декабря 2017 г. "Дальневосточный экспресс" запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро

Поезд состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящен одному из дальневосточных регионов. Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и развитии субъектов.