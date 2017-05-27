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Тематический поезд "Малый театр" запустили на Замоскворецкой линии метро
30 марта 2018 г. | Время публикации 19:05
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН Москва / Любимов Андрей
На Замоскворецкой линии метро запустили тематический поезд, посвященный истории Малого театра. Об этом сообщает агентство РИАМО со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

"Этот поезд, который за полгода увидят без малого два миллиона человек, является проводником в историю развития Малого театра, да и вообще развития театра в России", - сказал Ликсутов, выступая на мероприятии, посвященном запуску. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин добавил, что новый поезд даст пассажирам возможность узнать историю старейшего российского театра, которому насчитывается уже более 260 лет.

На стенах вагонов "театрального" поезда размещены фотографии спектаклей по пьесам Островского, Льва Толстого и Чехова. Часть состава посвящена деятельности Малого театра в годы Великой Отечественной войны. Также в оформлении использованы цитаты из литературных произведений классиков.

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