Мособлдума вновь отклонила проект "мусорного" референдума

Московская областная дума отказала жителям в проведении референдумов
по возвращению льготного проезда пенсионеров, раздельному сбору мусора и против МСЗ. Это была уже вторая попытка активистов вынести на референдум три вопроса, волнующих многих жителей Подмосковья, сообщает Activatica.Org
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В ноябре прошлого года активистам отказали
по формальным предлогам - например, из-за использования в документах слов "мусоросжигательный завод" вместо "завод по термической обработке мусора". В этот раз ситуация в целом повторилась: как заявил заместитель председателя комитета Мосгордумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, на референдум могут быть вынесены только вопросы, которые находятся в компетенции Московской области. 32 из 39 депутатов регионального парламента проголосовали против референдума.
Инициатор референдумов, правозащитник и председатель "Народной палаты Подмосковья" Дмитрий Трунин отмечает, что, несмотря на отрицательный результат, решение стало еще одним существенным шагом к запрету строительства мусоросжигательных заводов в Московской области, в том числе и потому, что решение о запрете в этот раз не было единогласным: не исключено, что на ситуацию повлияли в том числе многочисленные "мусорные бунты" последнего времени. Перед началом заседания активисты провели пикетирование Мособлдумы с требованием запретить строительство МСЗ.
"Председатель Мособлдумы Брынцалов сильно нервничал из-за моего выступления, которое транслировалось в прямом эфире - поскольку вопросы, поднимаемые сегодня, стараются максимально замалчивать. Приведенные мной примеры коррупционной составляющей в мусорном бизнесе, такие, как, например, бизнес главы сельского поселения Кривцовское Солнечногорского района, вызвали недовольство депутатов. Меня попросили не политизировать процесс, на что я парировал, что процесс уже политизирован донельзя, причем самими чиновниками. А впереди весна. И, как только с полигонов сойдет снег
, усилится не только запах", - заявил Трунин, отметив, что он предложил создать согласительную комиссию по "мусорному вопросу".
Трунин также пояснил, что одним из формальных поводов первого отказа стало совмещение вопросов раздельного сбора мусора и строительства мусоросжигательных заводов. На этот раз каждую проблему обсуждали отдельно. Проблему же возвращения льготного проезда пенсионерам Подмосковья он предложил решить за счет средств, которые нынешний губернатор Андрей Воробьев "тратит на личный пиар".
Отклонение же референдумов Трунин назвал "крючкотворством, за которое цепляются депутаты, чтобы не рассматривать проблему по существу". Тем не менее, по его словам, активисты намерены учесть все замечания и вновь вынести вопрос проведения референдума на рассмотрение парламента. Трунин отметил, что подобные законопроекты уже были раньше и озвучивались депутатом Мособлдумы прежнего созыва Натальей Еремейцевой, однако партия "Единая Россия" наложила на них вето. "И именно, чтобы преодолеть это вето, необходимо решение референдума", - подчеркнул правозащитник.