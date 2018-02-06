Работы на полигоне "Кучино" сдвинули на лето, предупредив жителей об усилении запаха

Основные земляные работы в рамках рекультивации полигона бытовых отходов "Кучино" начнутся не раньше лета 2017 года, сообщил ТАСС глава муниципалитета Сергей Юров. Ранее работы предполагалось начать в марте 2018 года.
"Это сложный технологический процесс. В апреле - мае мы не начнем эти работы. Мы, скорее всего, будем эти работы сдвигать, пока максимально не подготовим полигон и будем понимать, что мы сделали все, чтобы обезопасить, минимизировать", - сказал Юров, отметив, что земляные работы по выравниванию склонов могут привести к появлению неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый этап рекультивации. Для подавления запаха на свалке будут работать аэрозольные пушки, подобные тем, что установлены на полигоне "Ядрово"
. При выбросах свалочного газа или плохих условиях для рассеивания загрязняющих веществ информацию об уровне загрязнения воздуха будут передавать в учебные учреждения.
Ранее сообщалось, что полигон "Кучино", закрытый по требованию президента РФ Владимира Путина в июне 2017 года, подготовили к началу рекультивации. Свалку законсервировали с помощью инертных грунтов и возвели на ней систему сбора и уничтожения свалочного газа. Сама рекультивация будет состоять из нескольких мероприятий: выравнивание склонов, создание "саркофага" с полимерным материалом, не пропускающим осадки, и создание системы сбора и очистки фильтрата. После этого там уложат плодородную почву, высадят растения, сделают рекреационную зону, и свалка станет частью паркового пространства. Стоимость рекультивации предварительно оценивали в 3,8 миллиарда рублей.
Между тем в феврале этого года стало известно, что рекультивация полигона может быть отложена до осени
: инициативу переноса работ поддерживают власти Балашихи и Минэкологии Московской области. По словам подрядчика, на неприятный запах жалуются жители Балашихи и Москвы, а с приходом сезона дождей этот эффект может быть ослаблен.
Тогда же глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятного запаха в столице стали именно рекультивационные работы
на полигоне. По его словам, при загрузке полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан.