Работы на полигоне "Кучино" сдвинули на лето, предупредив жителей об усилении запаха

23 марта 2018 г. Подавляющие запахи аэрозольные пушки будут работать на полигоне "Ядрово" в Волоколамске две недели

Через две недели нидерландские специалисты должны приступить к удалению газа из тела полигона с помощью факельной установки. Пушка обрабатывает свалку дважды в день в течение полутора часов, "обстреливая" ее специальными бактериями.