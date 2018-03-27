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Протестующие против свалки "Непейно" перекрыли к ней дорогу, один из активистов задержан
30 марта 2018 г. | Время публикации 11:53 | Последние изменения 13:04
Рубрики: Общество  
 
Правительство Московской области
В Дмитровском районе Подмосковья задержан Вадим Николаев - один из активистов, требующих закрыть мусорный полигон "Непейно" и перекрывших ведущую к нему дорогу. Об этом сообщил "Интерфаксу" активист Василий Смоляр.

"Вадима задержали. Пока только его. Тут остается около сотни человек, перекрывших дорогу и собирающихся оставаться тут, пока он не будет закрыт", - сказал Смоляр. По его словам, грузовики с мусором не приезжают на свалку с момента начала акции, так как мусорщики "боятся" протестов. Сам Николаев рассказал "Эху Москвы", что мусор ввозится на свалку не только в дневное, но и в ночное время, а среди мусора попадаются ртуть и батарейки, а среди жителей наблюдается повышенная заболеваемость раком. Николаев подчеркнул, что местные жители пытаются закрыть свалку "последние 10 лет", но до этого дня их действия не увенчались успехом.

Как сообщает Business FM, люди жалуются, что за последние полгода, после закрытия полигона "Кучино", поток мусоровозов в Непейно увеличился в разы, причем отходы привозят не только местные, но и из Москвы, Талдомского района, Дубны, Сергиева Посада. Запах от мусора ощущается в радиусе нескольких километров. Жители хотят подсчитать количество мусоровозов, которые приезжают за день, и выразить протест против расширения полигона до 29 гектаров вместо нынешних 12.

"Сейчас здесь происходит то, что в "Ядрово" происходило шесть-девять месяцев назад, это дикое увеличение потока мусоровозов — порядка 300 в день", - говорит местная активистка Юлия. По ее словам, если нынешний прирост сохранится, то в течение полугода свалка станет аналогом "Ядрово": в районе заражена вода, содержание нитратов в почве превышено на 70%, территория свалки не огорожена, а технологии по сбору фильтрата не соблюдаются.

По данным РАПСИ, в начале года двое жителей Дмитровского района обратились в суд с административными исковыми заявлениями с требованием признать недействующим постановление областного правительства от 10 октября 2017 года, изменяющее статус территории между ТКО и жилыми домами с лесопарковой зоны на ценные леса, что позволяет расширить мусорный полигон.

Согласно материалам дела, часть лесопарковой зоны, располагающейся возле жилых домов, стала ценными лесами, а дальний участок леса, который ранее не имел своей категории, стал лесопарковой зоной. Заявители считают неравноценным подобный обмен, поскольку свалкой может стать именно участок леса между ТКО и жилыми кварталами.

"Вокруг полигона есть деревни, села, частные и многоквартирные дома, жители которых хотят отстаивать свои интересы. Принята территориальная схема обращения с отходами, которая предусматривает в 2019 году увеличение мощности полигона с 65 тысяч тонн мусора в год до 650 тысяч тонн. Хотя, даже 65 тонн уже слишком много, поскольку необходимая модернизация не была проведена. Мы сделали две экспертизы, уровень диоксида азота превышен в несколько раз", - сказал представитель истцов Денис Дубовик. Исковые заявления первоначально были также поданы к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, но впоследствии суд оставил среди ответчиков только областное правительство.

Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" расположен к северо-востоку от города Дмитров близ деревни Непейно: ранее сообщалось, что свалку планируется расширить, вырубив для этого 17,2 гектара леса. Среди других свалок, которые планируется увеличить - "Ядрово" и "Тимохово", а также "Алексинский карьер" в Клину, "Воловичи" под Коломной и "Храброво" в Дмитровском районе. "Ядрово", "Непейно" и "Храброво" указаны в территориальной схеме обращения с отходами как не соответствующие требованиям. Однако рядом с ними, ко всему прочему, собираются построить мусоросжигательные заводы.

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