Протестующие против свалки "Непейно" перекрыли к ней дорогу, один из активистов задержан Рубрики: Общество

Правительство Московской области



"Вадима задержали. Пока только его. Тут остается около сотни человек, перекрывших дорогу и собирающихся оставаться тут, пока он не будет закрыт", - сказал Смоляр. По его словам, грузовики с мусором не приезжают на свалку с момента начала акции, так как мусорщики "боятся" протестов. Сам Николаев рассказал



Как сообщает



"Сейчас здесь происходит то, что в "Ядрово" происходило шесть-девять месяцев назад, это дикое увеличение потока мусоровозов — порядка 300 в день", - говорит местная активистка Юлия. По ее словам, если нынешний прирост сохранится, то в течение полугода свалка станет аналогом "Ядрово": в районе заражена вода, содержание нитратов в почве превышено на 70%, территория свалки не огорожена, а технологии по сбору фильтрата не соблюдаются.



По данным



Согласно материалам дела, часть лесопарковой зоны, располагающейся возле жилых домов, стала ценными лесами, а дальний участок леса, который ранее не имел своей категории, стал лесопарковой зоной. Заявители считают неравноценным подобный обмен, поскольку свалкой может стать именно участок леса между ТКО и жилыми кварталами.



"Вокруг полигона есть деревни, села, частные и многоквартирные дома, жители которых хотят отстаивать свои интересы. Принята территориальная схема обращения с отходами, которая предусматривает в 2019 году увеличение мощности полигона с 65 тысяч тонн мусора в год до 650 тысяч тонн. Хотя, даже 65 тонн уже слишком много, поскольку необходимая модернизация не была проведена. Мы сделали две экспертизы, уровень диоксида азота превышен в несколько раз", - сказал представитель истцов Денис Дубовик. Исковые заявления первоначально были также поданы к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, но впоследствии суд оставил среди ответчиков только областное правительство.



Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" расположен к северо-востоку от города Дмитров близ деревни Непейно: ранее сообщалось, что свалку планируется



В Дмитровском районе Подмосковья задержан Вадим Николаев - один из активистов, требующих закрыть мусорный полигон "Непейно" и перекрывших ведущую к нему дорогу. Об этом сообщил "Интерфаксу" активист Василий Смоляр."Вадима задержали. Пока только его. Тут остается около сотни человек, перекрывших дорогу и собирающихся оставаться тут, пока он не будет закрыт", - сказал Смоляр. По его словам, грузовики с мусором не приезжают на свалку с момента начала акции, так как мусорщики "боятся" протестов. Сам Николаев рассказал "Эху Москвы" , что мусор ввозится на свалку не только в дневное, но и в ночное время, а среди мусора попадаются ртуть и батарейки, а среди жителей наблюдается повышенная заболеваемость раком. Николаев подчеркнул, что местные жители пытаются закрыть свалку "последние 10 лет", но до этого дня их действия не увенчались успехом.Как сообщает Business FM , люди жалуются, что за последние полгода, после закрытия полигона "Кучино", поток мусоровозов в Непейно увеличился в разы, причем отходы привозят не только местные, но и из Москвы, Талдомского района, Дубны, Сергиева Посада. Запах от мусора ощущается в радиусе нескольких километров. Жители хотят подсчитать количество мусоровозов, которые приезжают за день, и выразить протест против расширения полигона до 29 гектаров вместо нынешних 12."Сейчас здесь происходит то, что в "Ядрово" происходило шесть-девять месяцев назад, это дикое увеличение потока мусоровозов — порядка 300 в день", - говорит местная активистка Юлия. По ее словам, если нынешний прирост сохранится, то в течение полугода свалка станет аналогом "Ядрово": в районе заражена вода, содержание нитратов в почве превышено на 70%, территория свалки не огорожена, а технологии по сбору фильтрата не соблюдаются.По данным РАПСИ , в начале года двое жителей Дмитровского района обратились в суд с административными исковыми заявлениями с требованием признать недействующим постановление областного правительства от 10 октября 2017 года, изменяющее статус территории между ТКО и жилыми домами с лесопарковой зоны на ценные леса, что позволяет расширить мусорный полигон.Согласно материалам дела, часть лесопарковой зоны, располагающейся возле жилых домов, стала ценными лесами, а дальний участок леса, который ранее не имел своей категории, стал лесопарковой зоной. Заявители считают неравноценным подобный обмен, поскольку свалкой может стать именно участок леса между ТКО и жилыми кварталами."Вокруг полигона есть деревни, села, частные и многоквартирные дома, жители которых хотят отстаивать свои интересы. Принята территориальная схема обращения с отходами, которая предусматривает в 2019 году увеличение мощности полигона с 65 тысяч тонн мусора в год до 650 тысяч тонн. Хотя, даже 65 тонн уже слишком много, поскольку необходимая модернизация не была проведена. Мы сделали две экспертизы, уровень диоксида азота превышен в несколько раз", - сказал представитель истцов Денис Дубовик. Исковые заявления первоначально были также поданы к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, но впоследствии суд оставил среди ответчиков только областное правительство.Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" расположен к северо-востоку от города Дмитров близ деревни Непейно: ранее сообщалось, что свалку планируется расширить , вырубив для этого 17,2 гектара леса. Среди других свалок, которые планируется увеличить - "Ядрово" и "Тимохово", а также "Алексинский карьер" в Клину, "Воловичи" под Коломной и "Храброво" в Дмитровском районе. "Ядрово", "Непейно" и "Храброво" указаны в территориальной схеме обращения с отходами как не соответствующие требованиям. Однако рядом с ними, ко всему прочему, собираются построить мусоросжигательные заводы.



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