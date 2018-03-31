В выходные в столице потеплеет до плюс 6-7 градусов Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 31 марта, облачно, снег (местами небольшой), местами гололедица, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром гололедица, температура в Москве плюс 3-5, по области от одного до шести градусов тепла, ветер южной четверти 3-8 м/с.



В воскресенье, 1 апреля, будет облачно, ночью местами небольшие осадки, днем небольшой дождь. Температура ночью в Москве от минус двух до ноля, по области до минус 5 градусов, днем в Москве плюс 5-7, по области от двух до семи градусов тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью местами гололедица. В выходные в столице потеплеет до плюс 6-7 градусов, сообщает Гидрометцентр России . В ночь на, 31 марта, облачно, снег (местами небольшой), местами гололедица, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром гололедица, температура в Москве плюс 3-5, по области от одного до шести градусов тепла, ветер южной четверти 3-8 м/с., 1 апреля, будет облачно, ночью местами небольшие осадки, днем небольшой дождь. Температура ночью в Москве от минус двух до ноля, по области до минус 5 градусов, днем в Москве плюс 5-7, по области от двух до семи градусов тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью местами гололедица.



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